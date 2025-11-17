Menü Kapat
17°
Düğün fotoğrafçılarına Yargıtay’dan kötü haber: Evli çiftin şikayeti haklı görüldü, fotoğrafçı ceza aldı

Yargıtay 12. Dairesi tarafından verilen karar düğün fotoğrafçılarının canını sıktı. Evli çift tarafından açılan davada düğün fotoğraflarının izin alınmadan albüm yapılıp müşterilere örnek olarak gösterilmesi “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçu kapsamında yer aldı.

Düğün fotoğrafçılarına Yargıtay'dan kötü haber: Evli çiftin şikayeti haklı görüldü, fotoğrafçı ceza aldı
Elazığ’da yaptıkları düğünle dünya evine giren çift, bir fotoğrafçı ile anlaşarak düğün fotoğraflarını çektirdi. Ancak bir süre sonra fotoğrafçının kendilerinden habersiz olarak düğün fotoğraflarından bir albüm hazırladığını ve bu albümü gelen müşterilere örnek olarak gösterdiğini fark etti.

“ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL”

Kendi düğün fotoğraflarının başkalarına servis edilmesinden rahatsız olan çift savcılığa şikayette bulundu. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, fotoğrafçı hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açıldı.

Elazığ 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada hakim karşısına çıkan sanık fotoğrafçı, yaptığının suç olduğunu bilmediğini belirterek, beraatını talep etti.

Düğün fotoğrafçılarına Yargıtay’dan kötü haber: Evli çiftin şikayeti haklı görüldü, fotoğrafçı ceza aldı

MAHKEME BERAAT VERDİ

Mahkeme, "müştekilerin gelinlik ve damatlıkla çekilen düğün fotoğraflarının, başkaları tarafından görünmesi ve bilinmesini istemeyeceği özel yaşam alanına ilişkin görüntüler olarak kabul edilemeyeceği" gerekçesiyle sanığın beraatine karar verdi.

kararının ardından çift davayı temyize taşıdı. Dosyayı inceleyen 12. Ceza Dairesi ise fotoğrafların "" niteliğinde olduğunu belirterek sanık hakkında verilen beraat hükmünü bozdu.

Düğün fotoğrafçılarına Yargıtay’dan kötü haber: Evli çiftin şikayeti haklı görüldü, fotoğrafçı ceza aldı

YARGITAY HÜKMÜ BOZDU

Yargıtay kararında, fotoğrafların, hukuka aykırı olduğunda tereddüt bulunmayan bir yöntemle başkalarının görgüsüne sunulduğu ifade edilirken sanığa "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği bildirildi.

Yargıtay’ın kararının ardından yeniden yargılama yapan Elazığ 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından sanığa "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Kararda, "kişisel veri niteliğindeki düğün fotoğraflarının, müştekilerin rızası olmaksızın iş yerine gelen müşterilere teşhir edildiği" belirtildi. Sanığın karara itiraz etmesi üzerine dosyada son sözü söyleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını oy birliğiyle onadı.

Yargıtay’ın kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı belirtilerek, sanık hakkındaki mahkumiyet kararında hukuka aykırılık görülmediği vurgulandı.

