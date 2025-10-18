Menü Kapat
TGRT Haber

Yaşam
Eşini arabada alıkoyan koca için Yargıtay kararını verdi: 6 yıl hapis cezası almıştı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, eşini zorla arabaya bindiren ve inmesine müsaade etmeyen kocaya, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan verilen 6 yıl hapis cezası için kararını verdi.

Eşini arabada alıkoyan koca için Yargıtay kararını verdi: 6 yıl hapis cezası almıştı
'de tartıştığı eşini zorla arabaya bindiren ve inmesine müsaade etmeyen kocaya, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan verilen 6 yıl için kararını verdi.

Dairenin kararına göre, Niğde'de yaşayan bir kişi, tartıştığı eşini aracıyla giderken yolda gördü ve önünü keserek zorla araca bindirdi. Araç içinde yaşanan tartışmanın ardından inmek isteyen kadına, kocası izin vermeyerek darbetti. Koca, yolda eşinin annesini görmesinden sonra, kadını serbest bıraktı.

Kadının şikayeti üzerine koca hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 109. maddesinde hüküm altına alınan "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan dava açıldı. Niğde 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık koca, atılı suçtan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık, yerel mahkeme kararına yaptığı itirazın istinaf tarafından reddedilmesi üzerine, "atılı suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığını, hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini, ceza miktarının yüksek olduğunu" ileri sürerek, kararı temyiz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemece sanığa "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan verilen 6 yıl hapis cezasını, oy birliğiyle onadı.

Dairenin kararında, dosyadaki deliller kapsamında eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtilerek, sanığın mahkumiyeti yönünde kurulan hükmün yasaya uygun olduğu ifade edildi.

