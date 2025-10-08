Yargıtay'dan emsal karar! Eşinin telefonunu karıştıranlar dikkat!

Yargıdan emsal bir karar daha geldi. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık F.A. ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, Yeşilyurt Mahallesi’nde F.A’nın eşi H.A’dan istediği 500 lirayı vermemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktığını belirtti.

ELİNDEKİ TELEFONU ZORLA ALDI

Tartışmada F.A’nın, bıçakla H.A’nın üzerine yürüdüğünü ve elindeki cep telefonunu zorla aldığını ifade etti.

Savcı, ayrıca komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müştekinin cep telefonunu sanığın üzerinde ele geçirdiklerini bildirerek F.A’nın, 'silahla konutta yağma' suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Savunması alınan F.A. suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

7 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, 'silahla konutta yağma' suçundan 7 yıl 4 ay hapse çarptırdığı sanığın mevcut hâlinin devamına karar verdi.