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 | Ömer Faruk Dogan

Araç fiyatlarını şişirenler yandı! Mahkemeden emsal karar: Fazladan alınan para geri ödenecek

Kayseri’de sıfır araç alırken fazladan ücret ödemeye zorlanan vatandaş, mahkemeye başvurarak hakkını aradı. Tüketici Mahkemesi, bayinin tüketiciden fazladan aldığı 35 bin TL'nin iadesine karar verdi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sıfır araç alırken benzer durumlarla karşılaşan kullanıcılara önemli bir çağrı yaptı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 15:56

Kayseri'de bir bayiden sıfır araç satın almak isteyen vatandaş, fazladan ücret talebiyle karşılaştı. "Üretim kıtlığı" gerekçesiyle çeşitli işlemler dayatılarak araç sahibi olmak isteyen kişiden 35 bin TL fazla para alındı. Hakkını aramak için mahkemeye başvuran tüketici, adaletin verdiği karar ile sevindi.

Kayseri 1. Tüketici Mahkemesi, yapılan incelemeler sonucunda vatandaşın haklı olduğuna karar verdi. Mahkeme, bayinin fazla para aldığına hükmederek, söz konusu ücretin tüketiciye iade edilmesine karar verdi.

"ARAÇ FİYATLARINI HAKSIZ YERE ŞİŞİRENLERE DERS OLDU"

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kararın emsal niteliğinde olduğunu belirtti. Şahin, mahkemenin tüketici lehine verdiği kararla ilgili olarak "Araç fiyatlarını haksız yere şişirenlere bir ders oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Pandemiden sonra fiyatlarda anormal bir yükselme olduğunu ve sıfır arabaların liste fiyatının üzerinde satıldığını ifade eden Şahin, bir dönem ikinci el araç fiyatlarının sıfır araçları da geride bıraktığının konuşulduğunu hatırlattı ve şunları ekledi:

"Aslında o zaman sıfırın liste fiyatını geçmişti. Çünkü sıfır araçlar hiç liste fiyatından satılmadı, hep yukarıdan satıldı. Bunu da yaparken liste fiyatını hesaba yatırtma, farkı da elden almalar oldu. Bazı yöntemleri uygulayanlar da oldu. Bunun içerisinde de birtakım işlemler yaparak fiyat almalar, seramik kaplama, cam filmi kaplama, ses izolasyonu gibi. Normalde piyasada 10 bin TL'ye yapılan işlemler için 50 bin TL gibi paralar alındı."

"Çünkü arabalarda talep fazlalığı vardı ve yok satıyorlardı. Bunun için de fiyatlar şişiriliyordu" diyen Şahin, Bununla ilgili ilk defa bir karar çıktı. Bu karar hakem heyetinden değil, tüketici mahkemesinden çıktı. Tüketici mahkemesi 'Normalde olması gereken fiyat 10 TL iken, bu 50 TL'ye yaptırmış, aradaki farkın tüketiciye iadesi' diye karar verdi. Artık mahkeme kararı olduğu için de emsal bir karar."

"FATURASI OLANLAR HAKEM HEYETİNE BAŞVURSUN"

Sıfır araba satın alırken ekstra bir işlem yaptırma zorunluluğu ile ek paralar ödeyen insanlara, faturalarıyla birlikte tüketici hakem heyetine başvurmaları çağrısında bulunan Şahin, "Hakem heyetinde kabul edilmese bile tüketici mahkemesinin emsal kararı var. Bu kararı göstererek fazla ödenen bedelleri geri alabilirler" diye konuştu.

Mahkeme kararının, o dönemde araç fiyatlarını haksız yere şişirenlere bir ders olduğunu savunan Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"10 yılı geçmemişse bu alacak hakkı bakidir. 9 yıl 11 ay 29 gün bile geçse belgeleri ile hakem heyetine başvurup, yasal haklarını alabilirler. Tüketicinin 10 yıllık geriye dönük yasal hakkı vardır. Bundan sonraki süreçte de bu tür bir yöntem uygularlarsa emsal olacak. Bu tüketicinin başvurusuna bağlı. Emsal karar var diye herkes buna uymuyor. Başvurana bu karar yansıtılıyor. Vatandaş böyle bir işlem ile karşılaşmışsa başvursun ve hakkını alsın."

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Sıkça Sorulan Sorular

Araç alırken fazladan ücret talep edilirse ne yapmalıyım?
Fazladan ücret talebiyle karşılaşırsanız, ödediğiniz tutara dair tüm belgeleri saklayarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilirsiniz.
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#Otomobil
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