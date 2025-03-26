İkinci el araç ne zaman alınır? Uzman isim tarih verdi ve uyardı

İkinci el araç piyasası, sıfır otomobillere gelen zamların ardından yeniden gündeme oturdu. Zarar etmek istemeyen vatandaşların kafasında ise "İkinci el araç ne zaman alınır?" sorusu var. tgrthaber.com'a konuşan Motorlu Araç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Göktaş, ikinci el piyasasındaki son durumu yorumlarken, bu soruya da cevap verdi.

Sıfır araç fiyatlarına art arda gelen zamların ardından gözler ikinci el piyasasına çevrildi. Ancak hayalindeki otomobili satın almak isteyen vatandaşlar, en doğru zamanın ne olduğu konusunda tereddüt yaşıyor. Piyasada fiyatların yükseleceği öngörüsü ağır basarken bazı sektör temsilcileri ise tersini savunuyor. Peki ikinci el otomobil fiyatları artar mı? Araç satın almak için en uygun zaman ne?

PİYASA DURGUN AMA FİYATLAR ARTIYOR

Konuya ilişkin tgrthaber.com'dan Suat Vilgen'e açıklamalarda bulunan Motorlu Araç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Göktaş, otomobil piyasasının tamamen dövize bağlı olduğunu, bu yüzden piyasada durgunluk yaşanmasına rağmen fiyatlarda artış gözlemlendiğini söyledi. Sıfır araçlara gelen zamların da otomotikman ikinci el piyasasında fiyatları yükselttiğini belirten Göktaş, "Araç satın almak için en uygun zaman ne?" sorusuna da cevap verdi.

"İKİNCİ EL ARAÇ ALMAK İÇİN TAM ZAMANI"

Otomobil piyasasında fiyatlara zam gelse de arz talep dengesinin çok önemli olduğunun altını çizen Göktaş, "Şu anda talep az arz çok. Bu da araç almak için en uygun zaman olduğunu gösteriyor. Bayiler kampanyalar yapıyor. Kredi yok ama bayiler, galeriler kendi bünyelerinde vadelendirme yapıyor. Bayram arifesindeyiz ve önümüz yaz. Otomobil hep yükselişte olacaktır. Şu an araç almak isteyenler için en uygun zaman" diyerek sözlerini noktaladı.