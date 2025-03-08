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 | Murat Makas

Sıfır otomobil fiyatları uçtu, ikinci elde rota değişti! En ucuz araç fiyatı şaşırttı

Sıfır otomobil piyasasının yükselişe geçmesiyle ikinci el otomobillere talep çoğaldı. Galericiler geçen seneden farklı olan gelişmeleri aktardı. Vatandaşların ikinci elde baktığı fiyat aralığı belli oldu. Birkaç ay önce 250-300 bin TL aralığındaki otomobillere bakılırken şimdi ise tablo değişti.

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Sıfır otomobil fiyatları uçtu, ikinci elde rota değişti! En ucuz araç fiyatı şaşırttı
KAYNAK:
Show TV
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 09:23
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 09:23

Küresel piyasalardaki dengesizlik ve çip krizinden etkilenen otomobil piyasasında hareketlilik devam ediyor. Sıfır otomobil fiyatları cep yaktığı için vatandaşlar en sağlam ikinci el fiyatlarını 2025’te araştırmayı sürdürüyor. Otomobil satışlarında 2025 yılının ilk iki ayının rakamları belli oldu. Buna göre Ocak ve Şubat ayında geçen seneye göre satışlar yüzde 14,2 düştü. Sıfır araç satışları düşüşe geçti, ikinci el araç satışları ise yükselişe geçti.

Vatandaş 2024 yılında ikinci elde fiyat aralığı 250-300 bin TL olan araçlara yöneliyordu. Ancak bu fiyat arttı en ucuz otomobil fiyatı değişti.

SATIŞLAR 1 MİLYON ADEDİN ÜSTÜNDEYDİ

Galeri sahibi Mustafa Anaçal ise Show Haber’e yaptığı açıklamasında bu durumun sebebinin sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan artışlardan kaynaklı olduğunu belirterek “Oysa geçen sene sıfır piyasasında manzara farklıydı geçtiğimiz yıl 1 milyon adetin üstüne çıkmıştı. Böyle bir rekor kırmıştı” ifadelerini kullandı.

Anaçal sözlerinin devamında ise “Şu anda benzinli araçların satışında daha fazla talep yaşandığını söyleyebiliriz. En uygun otomobil fiyatları ile ikinci elde 500 bin TL’den başlıyor. Daha ekonomik diye tabir edilen araçların fiyatları 500 bin ila 1 milyon lira arasında değişkenlik gösterebiliyor” dedi.

700 BİN LİRA İLA 1 MİLYON LİRA ARASINDAKİ ARAÇLARA TALEP YOĞUN

Sektör kaynakları ise araba satın almak için gelenlerin büyük bir oranının 700 bin lirayla 1 milyon lira arasında araç baktıklarını belirterek ‘ayağımı yerden kessin’ diyerek 500 bin civarında daha eski araç bakmaya gelenlerin sayılarının da bir hayli yüksek olduklarını söyledi. Galerilere araç bakmaya gelenler ise “Şu anda bütçeme uygun ikinci el piyasasında araç bakıyorum. Sıfır araçların yanına pek yanaşılmıyor. Fiyatlar baya bir uçmuş durumda” şeklinde konuştu.

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#Ekonomi
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