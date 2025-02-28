Sıfır otomobil pazarında fırtına kopuyor: Volkswagen, BYD ile yarışabilmek için çılgın indirimler yaptı

Volkswagen, elektrikli araç rekabetine güçlü bir hamleyle karşılık verdi. ID.4 elektrikli SUV'un fiyatı tam 20 bin doların altına düştü. BYD ve diğer Çinli rakipler de hız kesmeden ilerliyor.

Volkswagen, Çin'deki sert elektrikli araç fiyat savaşına güçlü bir karşılık verdi. Alman otomotiv devi, popüler elektrikli SUV modeli Volkswagen ID.4'ün fiyatını keskin bir şekilde düşürdü. 2021'de 26 bin 700 dolardan satışa sunulan ID.4, artık ülkede sadece 19 bin 300 dolar başlangıç fiyatıyla satışta.

VOLKSWAGEN ID.4 FİYATINDA BÜYÜK İNDİRİM

Volkswagen'in Çin'deki iki ortak girişiminden biri olan SAIC-Volkswagen, ID.4 X modelinin başlangıç fiyatını 139 bin 900 yuan olarak güncelledi. FAW-Volkswagen de geçen ay aynı fiyat indirimi ile ID.4 Crozz modelini satışa sunmuştu.

Bu indirimin nedeni oldukça net: Volkswagen Çin'de pazar payını kaybediyor. Bunun başlıca nedeni, yerel markalar olan BYD gibi Çinli üreticilerin pazara hakim olması. ID.4, geçen yıl Volkswagen'in Çin'deki en çok satan ikinci elektriklisi oldu. ID.3 modeli birinci sıradaydı. Verilere göre FAW 37.491 adet ID.4 Crozz, SAIC ise 34.498 adet ID.4 X sattı.

ID.4 X'in "Smart" donanım paketi, 52.8 kWh kapasiteli CATL batarya paketiyle 425 kilometre CLTC menzili sunuyor. 24 bin 200 dolarlık uzun menzilli model (Long Range) ise 80.2 kWh bataryaya sahip ve 601 kilometre gidebiliyor.

BYD ATTO 3 VS VW ID.4: FİYATTA HANGİSİ DAHA AVANTAJLI?

Öte yandan BYD, Atto 3 modelinin başlangıç fiyatını 16 bin dolar olarak belirledi. 430 kilometre menzil sunan bu model, fiyat açısından Volkswagen ID.4'ten daha avantajlı oluyor.

Ayrıca BYD kısa süre önce 21 farklı modeline ücretsiz yazılım güncellemesi getirerek akıllı sürüş özelliklerini artırdı. Dolayısıyla Volkswagen'in rekabette daha fazla avantaj elde edebilmesi için yalnızca fiyat indirmek yerine teknolojik yatırımlarını artırması da gerektiği belirtiliyor.