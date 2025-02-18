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 | Ömer Faruk Dogan

Elektrikli araç şarj fiyatları 2025! AC ve DC şarj ücretleri karşılaştırması: İşte en uygun ve en pahalı istasyonlar

Elektrikli otomobil sahipleri için 2025 yılı şarj ücretleri belli oldu. AC ve DC şarj istasyonlarındaki fiyatlar operatöre göre değişiklik gösterirken, en uygun ve en pahalı seçenekler arasında ciddi farklar oluştu. Türkiye genelinde en ucuz ve en pahalı şarj istasyonlarını karşılaştırarak, hangi operatörlerin daha uygun fiyat sunduğunu gösteren bir liste hazırladık.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 15:20
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 15:34

Eğer elektrikli otomobil sahibiyseniz, benzinli bir araca sahip olanların sürekli yakıt maliyetlerini düşünmesine benzer şekilde sizin de şarj maliyetleri gündeminizden düşmüyordur. 2025 yılında Türkiye'de hizmet veren birçok şarj operatörü fiyatlarını güncellerken, AC ve DC şarj istasyonlarında önemli değişiklikler yaşandı. Kimi operatörler fiyatlarını az miktarda artırırken, kimileri farklı şarj seviyelerine göre yeni tarifeler belirledi.

Türkiye genelindeki elektrikli araç şarj noktaları arasında önemli fiyat farklılıkları ve hız değişimleri bulunuyor. Örneğin AC (yavaş şarj) şarj tipini genellikle ev tipi istasyonlarda ve uzun süreli park edilen alanlarda görüyoruz. Bataryayı daha kısa sürede dolduran DC (hızlı şarj) istasyonlarında ise yüksek hızın bedeli doğal olarak daha fazla oluyor.

Gelin 2025 yılı itibarıyla güncellenen elektrikli otomobil şarj fiyatları listesine yakından bakalım.

Elektrikli araç şarj

AC ŞARJ ÜCRETLERİ 2025: EN UYGUN SEÇENEKLER HANGİLERİ?

AC (Alternatif Akım) şarj istasyonları, genellikle uzun süreli park edilen alanlarda ve ev tipi şarj noktalarında tercih edilmekte. Bunun sebebi ise daha düşük güçle şarj etmesi ve fiyat açısından daha makul olması. Yani elektrikli araç için ucuz şarj noktası arıyorsanız, AC istasyonlarına bakmanız gerekiyor da diyebiliriz.

2025 itibarıyla güncellenen AC şarj fiyatları operatöre bağlı olarak değişiklik gösteriyor. En uygun fiyatlı AC şarj hizmeti sunan marka ve en yüksek fiyat uygulayan firma arasında belirgin farklar bulunmakta.

AC şarj ücretleri şu şekilde sıralanıyor:

En ucuz AC şarj:

- Multiforce: 4.2 TL

- Rhg: 4.7 TL

- Swapp: 5.9 TL

- Onlife: 5.79 TL

En pahalı AC şarj:

- Shell: 10.99 TL

- Obisarj: 9.9 TL

- Zes: 8.99 TL

- Eşarj: 8.9 TL

DC HIZLI ŞARJ ÜCRETLERİ 2025: YENİ FİYATLAR NE KADAR?

Elektrikli otomobil kullanıcılarının en çok tercih ettiği DC (Doğru Akım) hızlı şarj istasyonları, yüksek güç kapasitesi sayesinde araç bataryasını kısa sürede doldurabiliyor. DC şarj fiyatları, 30 kWh seviyesinden başlayarak 180 kWh üzeri seviyelere kadar değişiklik gösteriyor. En uygun fiyatlı DC hızlı şarj hizmeti Swapp sunarken, Obisarj ve Vale gibi markalar en yüksek fiyat tarifelerini uyguluyor.

DC hızlı şarj ücretleri şu şekilde sıralanıyor:

En ucuz DC 30kWh şarj:

- Swapp: 6.9 TL

- D-Rect Charge: 7.95 TL

- Magicline: 7.8 TL

- 360enerji: 8 TL

En pahalı DC 30kWh şarj:

- Obisarj: 12.96 TL

- Vale: 12.99 TL

- Shell: 12.5 TL

- Meis: 11.9 TL

DC 120kWh şarj ücretleri:

- En ucuz: Neva – 8.9 TL

- En pahalı: Obisarj – 12.96 TL

DC 180kWh şarj ücretleri:

- En ucuz: Trugo – 11.82 TL

- En pahalı: Shell – 13.99 TL

DC 180kWh üzeri şarj ücretleri:

- En ucuz: Trugo – 11.82 TL

- En pahalı: Obisarj – 12.96 TL

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN TASARRUF ÖNERİLERİ

Elektrikli araç sahibi olup şarj maliyetlerini düşürmek için uygulayabileceğiniz yöntemler var. Öncelikle şarj istasyonu fiyatlarını karşılaştıran mobil uygulamaları mutlaka kullanın. Evde şarj imkanınız varsa düşük maliyetli gece tarifelerinden yararlanabilirsiniz. Ek olarak, DC hızlı şarja ihtiyaç duymuyorsanız, bir aciliyeti yoksa AC şarj istasyonlarını tercih edebilirsiniz.

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Sıkça Sorulan Sorular

Elektrikli araçlarda en uygun şarj seçeneği hangisi?
En uygun şarj seçeneği, AC (Alternatif Akım) şarj istasyonlarıdır. AC şarj, düşük güçle çalıştığı için genellikle daha ekonomik olup, uzun süreli park edilen yerlerde tercih edilir. Ev tipi şarj istasyonları da düşük maliyetli bir alternatif olabilir.
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