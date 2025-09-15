Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatından açıklama! Neden sessiz kaldığını açıkladı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatından CHP'nin 24 Ekim'e ertelenen kurultay iptal davasına ilişkin açıklama geldi.

Avukat Celal Çelik, Mutlak butlan davası gündeminde değil çünkü bu dava onun tarafından açılmadı. Genel başkan net bir şekilde olağan kurultayla ilgili açılan davalar ve partiye zarar verici yaklaşımlar içinde olmayacağını söylemeye çalıştı. Bu yüzden sustu yoksa söyleyebileceği çok şey vardı. Hiçbir açıklama yapmayacak davayla ilgisi zira bizim bu davalarla ilgimiz yok sayın genel başkana yönelik haksız eleştirilerden uzak durulmasını talep ediyoruz" dedi.

