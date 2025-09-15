CHP’nin davası ne oldu son dakika? CHP Kurultay davasında son durum ve karar

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava bugün devam ediyordu.

CHP’NİN DAVASI NE OLDU SON DAKİKA?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın beşinci celsesi bugün görülüyor. CHP'nin 38. Olağan Kurultay iptali istemiyle açılan davanın duruşması, 10.00 itibarıyla başlarken Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali davası 24 Ekim tarihine ertelendi.

CHP KURULTAY DAVASI NE OLDU, KARAR NE?

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde açılırken süreç henüz tamamlanmadı. Bugün 10.00 itibarıya başlayan davada sonuç çıkmazken Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali davası 24 Ekim tarihine ertelendi.

Davanın ikinci celsesi ise 26 Mayıs'ta görülürken CHP avukatları, 4-9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri söyleyerek 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmişti. Mahkeme talebi kabul ederek 15 Eylül'e ertelenmesine karar verdi.