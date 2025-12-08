Zeytinburnu'nda dehşet! 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi yaralandı

Kategoriler
İstanbul
Zeytinburnu'nda 4 kişi arasında çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Beştelsiz Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan kavganın büyümesi üzerine taraflar arasında silah kullanıldı.
Olayda Sedat E. yaşamını yitirirken, yaralanan Sinan A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zeytinburnu Asayiş Büro ekipleri, silahı kullandığı tespit edilen Nadir K. ile kavgaya karıştığı belirlenen İbrahim K'yi gözaltına aldı.
Öte yandan, kavga bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.