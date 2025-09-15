Adıyaman depremi sonrası Naci Görür orayı işaret etti! 'Deprem küçük ama...'

AFAD saat 10.39'da Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. 11.12 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"STRES ALANINI DEĞİŞTİREBİLİR"

Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Küçük ama, Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir." dedi.

"NE ZAMAN HAREKETE GEÇECEĞİ BİLİNMEZ"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, daha önce yaptığı açıklamada "Adıyaman, kendi fay hattının hareketiyle oluşacak büyük bir depremle henüz yüzleşmedi. Özellikle Zagros kuşağı yavaş bir hareketle enerji biriktiriyor. Ne zaman harekete geçeceği bilinmez ama şimdiden hazırlık yapılmalı." demişti.