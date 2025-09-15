Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Adıyaman depremi sonrası Naci Görür orayı işaret etti! 'Deprem küçük ama...'

Adıyaman'da sabah saatlerinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, Bitlis-Zagros hattı üzerinde stres alanının kısmen değişmiş olabileceğine dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Adıyaman depremi sonrası Naci Görür orayı işaret etti! 'Deprem küçük ama...'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 13:01
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 13:06

saat 10.39'da 'ın ilçesinde 3.8 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. 11.12 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Yer bilimci Prof. Dr. 'den de dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Adıyaman depremi sonrası Naci Görür orayı işaret etti! 'Deprem küçük ama...'

"STRES ALANINI DEĞİŞTİREBİLİR"

Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Küçük ama, Bitlis-Zagros hattı üzerindeki stres alanını kısmen değiştirebilir." dedi.

Adıyaman depremi sonrası Naci Görür orayı işaret etti! 'Deprem küçük ama...'

"NE ZAMAN HAREKETE GEÇECEĞİ BİLİNMEZ"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, daha önce yaptığı açıklamada "Adıyaman, kendi fay hattının hareketiyle oluşacak büyük bir depremle henüz yüzleşmedi. Özellikle Zagros kuşağı yavaş bir hareketle enerji biriktiriyor. Ne zaman harekete geçeceği bilinmez ama şimdiden hazırlık yapılmalı." demişti.

Adıyaman depremi sonrası Naci Görür orayı işaret etti! 'Deprem küçük ama...'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adıyaman deprem mi oldu son dakika 15 Eylül? Malatya'dan sarsıntı hissedildi
Adıyaman'da deprem oldu! AFAD ilk verileri duyurdu
İYİ Parti'de istifa depremi! Sitem dolu sözler: "Kuruluş ilkelerinden uzaklaştı"
ETİKETLER
#deprem
#afad
#adıyaman
#naci görür
#çelikhan
#Bitlis-zagros Hattı
#Zagros Kuşağı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.