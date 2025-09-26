Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
20°
Dünya
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

Hindistan 'uçan tabut'un fişini çekti! MİG-21 savaş uçağı filosu emekliye ayrıldı

Eski Sovyetler Birliği yapımı MİG-21 savaş uçakları son yıllarda meydana gelen kazalarıyla 'uçan tabuta' benzetilirken, Hindistan elindeki filo hakkında kararını verdi. Hindistan, son MiG-21 savaş uçağı filosunun görev süresini sonlandırdığını açıkladı.

Hindistan 'uçan tabut'un fişini çekti! MİG-21 savaş uçağı filosu emekliye ayrıldı
26.09.2025
26.09.2025
saat ikonu 15:06

Bir dönem savaştaki kabiliyetleriyle büyük övgüler alan MİG 21 savaş uçakları, son yıllardaki birçok nedeniyle artık "uçan tabut" olarak anılıyor. Hindistan hava kuvvetlerinde 60 yılı aşkın sürenin sonunda meydana gelen çok sayıdaki kaza nedeniyle "uçan tabut" olarak anılıyor.

Hindistan hava kuvvetleri ise 60 yılı aşkın süredir hizmet veren MİG-21'leri emekli etti. Son filonun da hizmet dışı bırakılmasıyla hava kuvvetlerinin elinde 29 filosu kaldı, bu sayı hükümet tarafından bir zamanlar onaylanan 42 filonun gerisine düştü.

Hindistan 'uçan tabut'un fişini çekti! MİG-21 savaş uçağı filosu emekliye ayrıldı

Her filosunda 16 ila 18 savaş uçağı bulunan Hindistan, Fransız yapımı Rafale ve Mirage 2000, Rus Su-30 ve MiG-29 ile yerli üretim Tejasların dahil olduğu bir filoya sahip.

Ülkede 1960'larda hizmete giren MiG-21’ler, Hindistan’ın Pakistan ve Çin ile savaşlarında görev aldı ancak sık sık yaşanan kazalar güvenlik endişelerine yol açtı.

1971 ile 2012 arasında 482 MiG kazası bildirilirken 171 pilot, 39 sivil, 8 hizmet personeli ve bir uçuş mürettebatı bu kazalarda hayatını kaybetti. Kaza verileri ise o zamandan beri güncellenmedi.

Hindistan 'uçan tabut'un fişini çekti! MİG-21 savaş uçağı filosu emekliye ayrıldı

7.4 MİLYAR DOLARLIK PROJEYE ONAY VERİLMİŞTİ

Yeni Delhi merkezli savunma analisti N.C. Bipindra, Hindistan'ın savaş uçağı filosundaki düşüşün hızla durdurulmaması halinde modern savaşlar için gelişmiş jetlere sahip “komşu düşmanlara” karşı koymasının zorlaşacağı yorumunda bulundu.

Hindistan hükümeti, 20 Ağustos'ta Hava Kuvvetleri için 97 yerli üretim Tejas Hafif Muharebe Uçağı (LCA) Mark-1A alımına yönelik yaklaşık 7,4 milyar dolarlık projeye onay vermişti. Bu uçakların, Mig-21 tipi savaş uçaklarının yerini alması hedefleniyor.

Hindistan 'uçan tabut'un fişini çekti! MİG-21 savaş uçağı filosu emekliye ayrıldı
ETİKETLER
#kaza
#savaş uçağı
#Mİg-21
#Hindistan Hava Kuvvetleri
#Tejas
#Rafale
#Su-30
#Dünya
