F-22 savaş uçağının tahtı sarsılıyor! Gizli F-47 için uçuş tarihi verildi

Orta Doğu’da artan gerilimler ve Rusya-Ukrayna savaşanın devam etmesi savunma sanayi alanında yatırımları hızlandırdı. ABD savunma sanayide yeni gizli bir savaş uçağını tanıttı. Sık sık teknik arızalar veren F-35 savaş uçağının aktifliği devam ederken F-47 savaş uçağı duyuruldu.

F-47 2028’DE HAZIR

Hava Kuvvetleri'nin ilkF-47 savaş uçağı Boeing tarafından üretiliyor. 6. Nesil savaş uçağının ilk uçuşuna dair bilgi verildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral David Allvin, diğer savaş uçaklarına göre daha gelişmiş jetin ilk uçuşunu 2028’de gerçekleştirmesi beklendiğini açıkladı.

Defensenews'te yer alan haberde Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda konuşan Allvin,Boeing ekibininMart ayında seçimlerinin duyurulmasının ardından altıncı nesil savaş uçağının üretimine başlamak için hızla çalıştığını söyledi.

F-22’NİN YERİNİ ALACAK

Daha önce Yeni Nesil Hava Hakimiyeti (NGAD) olarak bilinen F-47, F-22 Raptor'ın yerini alacak şekilde tasarlandı. Son derece gizli uçak hakkında çok az şey biliniyor, ancak son teknoloji gizlilik yeteneklerine, silahlara ve motorlara sahip olması ve işbirlikçi savaş uçağı olarak bilinen otonom drone kanat elemanlarıyla uçması bekleniyor.

Allvin, Mayıs ayında F-47'nin 1.000 deniz milinden fazla bir muharebe yarıçapına sahip olacağını ve Mach 2'den daha yüksek hızlarda, yani saatte 1.500 milden daha yüksek hızlarda uçabileceğini belirten bir grafiği internette yayınladı.

F-47’NİN YAKITI BİTMEDEN DÖNEBİLECEK

F-47’nin yakıt ikmali gerektirmeden büyük bir mesafe uçabileceği, yakıtı bitmeden üssüne durmadan dönebileceği söyleniyor. F-22 Raptor'ın muharebe menzili 590 deniz mili veya yaklaşık 1.100 kilometre iken, F-35 Lightning II'nin muharebe menzili 670 deniz mili veya 1.200 kilometrenin üzerinde. F-47 sonunda F-22 Raptor'ın yerini alacak. Ayrıca, F-47'nin AI destekli drone kanat adamlarıyla (CCA'lar) çalışması bekleniyor bu da etkili menzilini daha da uzatacak. Menzilin 1.200’ü geçeceği belirtildi.