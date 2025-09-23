Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

F-22 savaş uçağının tahtı sarsılıyor! Gizli F-47 için uçuş tarihi verildi

ABD'de gizlilik özelliğiyle dünyanın en uçağı olarak değerlendirilen F-22 savaş uçağın tahtı sarsılıyor. ABD'nin yeni gizli savaş uçağı F-47 geliyor. F-47 için net tarih verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 10:31

Orta Doğu’da artan gerilimler ve Rusya-Ukrayna savaşanın devam etmesi savunma sanayi alanında yatırımları hızlandırdı. ABD savunma sanayide yeni gizli bir savaş uçağını tanıttı. Sık sık teknik arızalar veren F-35 savaş uçağının aktifliği devam ederken F-47 duyuruldu.

F-22 savaş uçağının tahtı sarsılıyor! Gizli F-47 için uçuş tarihi verildi

F-47 2028’DE HAZIR

'nin ilkF-47 savaş uçağı tarafından üretiliyor. 6. Nesil savaş uçağının ilk uçuşuna dair bilgi verildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral David Allvin, diğer savaş uçaklarına göre daha gelişmiş jetin ilk uçuşunu 2028’de gerçekleştirmesi beklendiğini açıkladı.

Defensenews'te yer alan haberde Hava ve Uzay Kuvvetleri'nin Hava, Uzay ve Siber Konferansı'nda konuşan Allvin,Boeing ekibininMart ayında seçimlerinin duyurulmasının ardından altıncı nesil savaş uçağının üretimine başlamak için hızla çalıştığını söyledi.

F-22 savaş uçağının tahtı sarsılıyor! Gizli F-47 için uçuş tarihi verildi

F-22’NİN YERİNİ ALACAK

Daha önce Yeni Nesil Hava Hakimiyeti (NGAD) olarak bilinen F-47, F-22 Raptor'ın yerini alacak şekilde tasarlandı. Son derece gizli uçak hakkında çok az şey biliniyor, ancak son teknoloji gizlilik yeteneklerine, silahlara ve motorlara sahip olması ve işbirlikçi savaş uçağı olarak bilinen otonom drone kanat elemanlarıyla uçması bekleniyor.

Allvin, Mayıs ayında F-47'nin 1.000 deniz milinden fazla bir muharebe yarıçapına sahip olacağını ve Mach 2'den daha yüksek hızlarda, yani saatte 1.500 milden daha yüksek hızlarda uçabileceğini belirten bir grafiği internette yayınladı.

F-22 savaş uçağının tahtı sarsılıyor! Gizli F-47 için uçuş tarihi verildi

F-47’NİN YAKITI BİTMEDEN DÖNEBİLECEK

F-47’nin yakıt ikmali gerektirmeden büyük bir mesafe uçabileceği, yakıtı bitmeden üssüne durmadan dönebileceği söyleniyor. F-22 Raptor'ın muharebe menzili 590 deniz mili veya yaklaşık 1.100 kilometre iken, F-35 Lightning II'nin muharebe menzili 670 deniz mili veya 1.200 kilometrenin üzerinde. F-47 sonunda F-22 Raptor'ın yerini alacak. Ayrıca, F-47'nin AI destekli drone kanat adamlarıyla (CCA'lar) çalışması bekleniyor bu da etkili menzilini daha da uzatacak. Menzilin 1.200’ü geçeceği belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
F-35 için karar verdiler! Lockheed Martin, F-47 savaş uçağı sonrası harekete geçti
ETİKETLER
#savunma sanayii
#savaş uçağı
#boeing
#rusya-ukrayna savaşı
#hava kuvvetleri
#F-47
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.