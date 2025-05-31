F-35 için karar verdiler! Lockheed Martin, F-47 savaş uçağı sonrası harekete geçti

ABD'nin 5. nesil savaş uçağı F-35 için yeni adımlar atılıyor. Lockheed Martin 6. nesil savaş uçağı üretimi haberleri sonrası F-35'leri teknik olarak değişime sokmak istiyor. İşte detaylar...

ABD gizli ürettiği 6. nesil savaş uçağı F-47’yi duyurdu. Çin ile savunma sanayi alanında büyük rekabet başlarken 5. nesil F-35 savaş uçağındaki teknik problemler halen gündemde. Kaza ve teknik hatalara rağmen Lockheed Martin, F-35 uçağını altıncı nesil teknolojiyle güçlendirmeyi hedefliyor.

Lockheed CEO'su Jim Taiclet, New York'ta düzenlenen Bernstein Stratejik Kararlar Konferansı'nda Çarşamba günü yapılan bir tartışmanın web yayınında, şirketin iki veya üç yıl içinde F-35 için farklı geliştirmeler yapacaklarını bildirdi.

LOCKHEED MARTİN'DEN F-35 KARARI

Lockheed, F-35'i daha yetenekli ve çekici hale getirerek NGAD kaybını kurtarmayı umuyor. Nisan ayında yatırımcılarla yaptığı bir kazanç görüşmesinde Taiclet, Lockheed'in "F-35'in şasisini alıp onu bir Ferrari'ye dönüştüreceğini" söylemişti.



Defense News'te yer alan detaylarda Lockheed Martin, F-35'in kızılötesi ve radar sinyallerinden kaçmasına yardımcı olacak gizlilik kaplamalarının geliştirilmesini ve uçağın dış gövde şeklinin, özellikle motor giriş ve çıkışlarının daha gizli hale getirilmesini içerebileceğini söyledi.

Taiclet, beşinci nesil ve üzeri bir F-35'in daha iyi elektronik harp yeteneklerine, ağ oluşturma ve otonomiye sahip olabileceğini ve bunların jeti "pilot isteğe bağlı" hale getirmek için kullanılabileceğini söyledi.

ALTINCI NESİL İÇİN GELİŞTİRİLEN SİLAHLAR ENTEGRE EDİLECEK

6. nesil savaş uçağı için tasarlanan bazı akıllı mühimmatların gelişmiş F-35’lere eklenebileceği belirtildi. Bu yeni F-35'ler ayrıca, algılama kabiliyetini artırmak için jetin etrafına yerleştirilmiş altı antenden oluşan yeni bir dağıtılmış açıklık sistemi alıyor. Dağıtılmış açıklık sistemi, Blok 4 olarak bilinen daha önemli bir yükseltme için ihtiyaç duyulan ilk donanım parçası olarak öne çıkıyor.

