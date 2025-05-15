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 | Berkay Alptekin

Trump, Doha'da duyurdu: 'F-55 savaş uçağı yapacağız'

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ın başkenti Doha’da yer alan ABD üs ziyaretinde yeni savaş uçağı yapacaklarını duyurdu. F-35’lerin artık yeterli olmadığını dile getiren Trump, iki motorlu yeni nesil F-55 savaş uçağının üretileceğini açıkladı.

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Trump, Doha'da duyurdu: 'F-55 savaş uçağı yapacağız'
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 14:46
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 14:46

ABD Başkanı Donald Trump, F-35'lerin eskidiğine dikkat çektikten kısa bir süre sonra Katar'ın başkenti Doha'da yer alan ABD askeri üssü ziyaretinde yeni F-55 uçaklarını yapacaklarını duyurdu. F-35'lerin ise F-55 sistemiyle modernize edileceğini belirtti.

Lockheed Martin tarafından üretilen F-22 Raptor savaş uçağının modernize edilmiş versiyonu olan F-22 Super projesinin değerlendirildiğini de açıkladı.

Doha’da Boeing ve GE Aerospace yöneticileriyle yaptığı toplantıda konuşan Trump, “F-55 yapacağız ve eğer uygun fiyatı alırsak -uygun fiyatı almak zorundayız- iki motorlu olacak bir uçak yapacağız. Bu F-35’in süper bir güncellemesi olacak. Ardından F-22’yi de yapacağız” ifadelerine yer verdi.

"DÜNYANIN EN GÜZEL SAVAŞ UÇAĞI F-22"

F-22 uçakları hakkında açıklama yapan Trump, “Bence dünyanın en güzel savaş uçağı F-22 ama F-22 Super yapacağız ve bu F-22'nin çok modern bir versiyonu olacak” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklamaları, F-22’yi değiştirmesi beklenen F-47 için Boeing'e verilen sözleşmenin ardından geldi.

F-47, insansız hava araçlarıyla birlikte çalışan yeni nesil mürettebatlı bir savaş platformu olarak tasarlanıyor. Trump, “Bu projeyle hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz” dedi.

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