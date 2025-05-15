Trump, Doha'da duyurdu: 'F-55 savaş uçağı yapacağız'

ABD Başkanı Donald Trump, F-35'lerin eskidiğine dikkat çektikten kısa bir süre sonra Katar'ın başkenti Doha'da yer alan ABD askeri üssü ziyaretinde yeni F-55 uçaklarını yapacaklarını duyurdu. F-35'lerin ise F-55 sistemiyle modernize edileceğini belirtti.

Lockheed Martin tarafından üretilen F-22 Raptor savaş uçağının modernize edilmiş versiyonu olan F-22 Super projesinin değerlendirildiğini de açıkladı.

Doha’da Boeing ve GE Aerospace yöneticileriyle yaptığı toplantıda konuşan Trump, “F-55 yapacağız ve eğer uygun fiyatı alırsak -uygun fiyatı almak zorundayız- iki motorlu olacak bir uçak yapacağız. Bu F-35’in süper bir güncellemesi olacak. Ardından F-22’yi de yapacağız” ifadelerine yer verdi.

"DÜNYANIN EN GÜZEL SAVAŞ UÇAĞI F-22"

F-22 uçakları hakkında açıklama yapan Trump, “Bence dünyanın en güzel savaş uçağı F-22 ama F-22 Super yapacağız ve bu F-22'nin çok modern bir versiyonu olacak” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklamaları, F-22’yi değiştirmesi beklenen F-47 için Boeing'e verilen sözleşmenin ardından geldi.

F-47, insansız hava araçlarıyla birlikte çalışan yeni nesil mürettebatlı bir savaş platformu olarak tasarlanıyor. Trump, “Bu projeyle hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz” dedi.