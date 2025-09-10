Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İsrail'in Doha saldırısının detayları ortaya çıktı! 10 savaş uçağıyla 10 dakikada gerçekleşti

İsrail'in dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas yetkililerini hedef aldığı saldırının detayları netlik kazandı. İsrail basınının haberlerine göre, saldırı 10 İsrail savaş uçağıyla 10 dakikada gerçekleştirildi. Saldırıda savaş uçakları birden çok ülkenin hava sahasını kullanırken, bin 800 km'lik yol kat etti.

İsrail'in Doha saldırısının detayları ortaya çıktı! 10 savaş uçağıyla 10 dakikada gerçekleşti
İşgalci , dün 'ın başkenti 'ya düzenledi. Saldırının hedefinde 'de ateşkesi görüşen müzakere heyetinin olduğu belirtildi. İsrail basını, Doha saldırısının 10 İsrail savaş uçağı ile 10 dakikada gerçekleştirdiğini duyurdu.

İbranice yayın yapan Kanal 14, savaş uçaklarının Ürdün, Suriye, Irak ve Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak bin 800 km yol kat ettiğini bildirdi.

BİNA 10 FÜZE İLE VURULDU

BİNA 10 FÜZE İLE VURULDU

Hamas liderlerinin bulunduğu binanın 10 füze ile vurulduğunu kaydeden kanal, söz konusu rotanın yalnızca yakıt dayanıklılığı gerektirmediğini aynı zamanda birden fazla ülkenin hava sahası kontrolü arasında senkronize geçişler ve gidiş-dönüş yolculuğu boyunca tam donanımlı bir saldırı gerçekleştirmek için destek gerektirdiğini bildirdi.

Ayrıca savaş uçaklarına birkaç kez havada yakıt ikmali yapıldığı da kaydedildi.

İsrail'in Doha saldırısının detayları ortaya çıktı! 10 savaş uçağıyla 10 dakikada gerçekleşti
