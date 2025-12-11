Türkiye'yi sarsan Aren bebeğin davası eksiklikler yüzünden ertelendi!

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de 30 Nisan tarihinde kamuoyunda infiale neden olan bir olay yaşanmıştı. Eşinden ayrılmış olan S.B.D., 2 yaşındaki oğlu Aren bebek'i vücudunda yoğun darp izleri ile Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi. Bebeğin başı, yüzü, sırtı ve vücudunun birçok yerinde darp izleri tespit edildi. Özellikle sağ gözünün tamamen kapandığı ve sağ kolunda yara oluştuğu belirlendi. Hastane personelinin, çocuk istismarı şüphesi üzerine durumu derhal polis ekiplerine bildirmesiyle kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

AREN BEBEK DEVLET KORUMASINA ALINDI

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, anne S.B.D.'nin ifadesine başvuruldu. S.B.D., oğlunun birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D. tarafından darp edildiğini iddia etti. Yaşanan bu vahim durum sonrasında, 2 yaşındaki Aren bebek devlet koruması altına alındı. Annenin beyanları üzerine şüpheli S.D. gözaltına alındı ve akabinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLU SANIK SEGBİS İLE DURUŞMAYA KATILDI

Aren bebek darp davasının yargılaması, Sarayköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Bugün 5. duruşması görülen davaya, tutuklu sanık S.D., cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda Aren bebeğin avukatı Ecem Çağatay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatları ve sanık S.D.'nin avukatı hazır bulundu.

DAVADA EKSİK HUSUSLAR NEDENİYLE ERTELEME

Mahkeme heyeti, dosya üzerindeki incelemeler neticesinde önemli eksik hususların henüz giderilmediğini tespit etti. Bu durum gerekçe gösterilerek, davanın duruşması ileri bir tarihe ertelendi. Sanık S.D.'nin tutukluluk hali devam ediyor. Hukuki sürecin tamamlanması ve adli gerçeğin ortaya çıkması bekleniyor.