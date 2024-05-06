Salı gece yarısından itibaren benzin ve motorine 1.5 TL indirim bekleniyor

06 May 2024 18:50 - Güncelleme : 06 May 2024 19:05

Son dönemde petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler gündemde.

Buna bağlı olarak, Salı gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarında önemli bir indirim bekleniyor.

İndirimin yaklaşık olarak 1.5 TL civarında olması öngörülüyor, bu da araç sahiplerine biraz nefes aldıracak gibi görünüyor.

Güncel verilere göre, İstanbul'da motorin litre fiyatı 41.3 lira seviyelerinde bulunurken benzinin litresi ise ortalama 43.93 liradan satılıyor.

Petrol fiyatlarındaki bu olumlu yöndeki değişim, araç sahiplerini ve tüketicileri sevindirecek nitelikte.