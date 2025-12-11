Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Canlı Yayın
10°
 Hüseyin Bahcivan

Brann Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 10 isim yok

Brann Fenerbahçe maç kadrosu karşılaşmanın başlamasına saatler kala gündem oldu. Sarı-lacivertlilerde 10 futbolcu karşılaşmanın kamp kadrosuna alınmadı. Taraftarlar tarafından Brann - Fenerbahçe muhtemel 11'leri ise merak ediliyor. Domenico Tedesco, Asensio'nun yokluğunda görevlendireceği ismi açıkladı.

Brann Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 10 isim yok
'nde heyecan 6. haftayla birlikte devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında Brann - maçı oynanacak. Temsilcimiz karşılaşmadan 3 puan ile ayrılarak ligde tur atlama şansını yükseltmeyi hedefliyor.

Norveç'in Bergen şehrinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmanın öncesinde taraftarlar tarafından Brann - Fenerbahçe , muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

Brann Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 10 isim yok

BRANN - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Temsilcimiz Fenerbahçe'de karşılaşmanın kadrosunda 10 futbolcu yer almadı. Sakatlıkları bulunan Asensio, Semedo ve Çağlar Söyüncü mücadelede forma giyemeyecek. Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz da karşılaşmada yer almayacak. Kırmızı kart cezalısı olan Jhon Duran'da sarı-lacivertlilerin, Brann maçında oynamayacak.

Brann Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 10 isim yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco tarafından açıklanan bilgilere göre bileğinde ağrı bulunan Edson Alvarez'in durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Brann tarafında ise 6 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Gudmondsson, Myhre, Magnusson, Tviberg Torsvik, Opsahl ve Jensen sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecekler.

Brann Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 10 isim yok

BRANN - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Brann - Fenerbahçe maçı öncesi yapılan basın toplantısında Tedesco, ön hatta Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca'nın görevlendirileceğini belirtti. Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Brann Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 10 isim yok

Brann: Dyngeland, De Roeve, Knudsen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sörensen, Gudmundsson, Mathisen, Finne, Holm

Fenerbahçe: Ederson, Oğuz Aydın, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri

#Futbol
#uefa avrupa ligi
#Fenerbahçe
#Maç Kadrosu
#Brann
#Maç Kazandı
#Muhtemel 11
#Aktüel
