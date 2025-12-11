Brann Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 10 isim yok

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 6. haftayla birlikte devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında Brann - Fenerbahçe maçı oynanacak. Temsilcimiz karşılaşmadan 3 puan ile ayrılarak ligde tur atlama şansını yükseltmeyi hedefliyor.

Norveç'in Bergen şehrinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşmanın öncesinde taraftarlar tarafından Brann - Fenerbahçe maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

BRANN - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Temsilcimiz Fenerbahçe'de karşılaşmanın kadrosunda 10 futbolcu yer almadı. Sakatlıkları bulunan Asensio, Semedo ve Çağlar Söyüncü mücadelede forma giyemeyecek. Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz da karşılaşmada yer almayacak. Kırmızı kart cezalısı olan Jhon Duran'da sarı-lacivertlilerin, Brann maçında oynamayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco tarafından açıklanan bilgilere göre bileğinde ağrı bulunan Edson Alvarez'in durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

Brann tarafında ise 6 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Gudmondsson, Myhre, Magnusson, Tviberg Torsvik, Opsahl ve Jensen sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecekler.

BRANN - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Brann - Fenerbahçe maçı öncesi yapılan basın toplantısında Tedesco, ön hatta Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca'nın görevlendirileceğini belirtti. Karşılaşmanın muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Brann: Dyngeland, De Roeve, Knudsen, Helland, Dragsnes, Kornvig, Sörensen, Gudmundsson, Mathisen, Finne, Holm

Fenerbahçe: Ederson, Oğuz Aydın, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri