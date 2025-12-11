İngiliz tarihine ışık tutuyorlardı! 4 hırsız girdikleri müzede 600’den fazla eseri çaldı

İngiltere'de yer alan Bristol Müzesi'nin arşiv kısmından "yüksek değerli" bir soygunla "önemli kültürel değere sahip" eserin çalındığı bildirildi. 25 Eylül'de yaşanan soygunda İngiliz polisi, müzeye giren 4 hırsızın Britanya İmparatorluğu ile Milletler Topluluğu koleksiyonundan 600'den fazla eserin çalındığını bildirdi.

Polis, kaçarken güvenlik kameralarına yakalanan 4 erkek hırsızı her yerde arıyor. Polis hırsızların yakalanması için halktan yardım isterken olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

"ESERLER İNGİLİZ TARİHİNE IŞIK TUTAN KOLEKSİYONUN PARÇASI"

Çalınan sanat eserlerinin büyük bir kısmının bağışlandığını açıklayan Dedektif Dan Burgan, "Eserler, İngiliz tarihinin çok katmanlı bir bölümüne ışık tutan bir koleksiyonun parçası. Güvenlik kameralarının incelenmesinin yanı sıra adli soruşturma da devam ediyor." ifadelerine yer verdi.