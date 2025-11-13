Şam'da müze soygunu! 6 arkeolojik heykel ortadan kayboldu

Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan Ulusal Müze'de tarihi eser hırsızlığı meydana geldi. İsmi belirtilmeyen bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, Pazartesi sabahı müzedeki kapıların iç kısımdan kırıldığının fark edildiği ve böylece soygundan haberdar olunduğu aktarıldı.

Yetkili, müzenin soygun sonrası geçici süreyle kapatıldığını ve güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığını ifade etti. Şam İç Güvenlik Şefi Tuğgeneral Osama Atkeh açıklamasında güvenlik güçlerinin olayı soruşturduğunu ifade ederek hırsızlıkta "birkaç arkeolojik heykel ve nadir koleksiyon parçalarının" hedef alındığını belirtti. Atkeh ayrıca, müzedeki görevlilerin ve bölgedeki bazı kişilerin sorguya çekildiğini aktardı.

Suriye Kültür Bakanı Muhammed Yasin Salih'in talimatıyla, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü gözetiminde 0olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bakanlık tarafından yayımlanan bildiride, çalınan heykellerin arasında Roma dönemine ait mermer, alçı ve mermer karışımı "Venüs" temalı heykellerin de dahil olduğu 6 eserin bulunduğu açıklandı.

Ayrıca Kültür Bakanlığı, heykellerin detaylı tanımlarını içeren bir genelge yayımlayarak, ülke içindeki ve dışındaki kişi ve kurumlara, esrlerin bulunmasına yardımcı olabilecek bilgileri paylaşmaları çağrısında bulundu.

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve müzedeki tüm eserlerin güvenliğinin artırılması için kapsamlı bir planın yürürlüğe konulduğunu bildirdi. Yetkililer, eserlerin yurt dışına kaçırılması ihtimalini de değerlendiriyor.

ARAP DÜNYASININ EN ESKİ MÜZELERİNDEN BİRİ

Arap dünyasındaki en eski müzelerden biri olarak nitelendirilen Ulusal Müze'nin 1919 yılında kurulduğu ve bünyesinde tarih öncesi eserlerden İslam tarihine kadar binlerce yıllık unsurların sergilendiği biliniyor.

Suriye'de iç savaşın patlak verdiği Mart 2011 tarihinin ardından müzedeki güvenlik önlemleri metal kapılar ve güvenlik kameraları ile artırılmış ve bazı eserler alınan önlemler kapsamında ülke genelinde çeşitli yerlere taşınmıştı.

Ulusal Müze, hararetlenen iç savaş nedeniyle 2012 yılında ziyarete kapatılmış, 2018 yılında kısmi olarak yeniden açılmış, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın ülkeyi terk ettiği Aralık 2024 tarihinin ardından 8 Ocak 2025'ta ise resmi olarak yeniden ziyarete açılmıştı.