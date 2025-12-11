Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Yerli malı haftasında onlarca öğrenci zehirlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir okulda düzenlenen "Yerli Malı Haftası" etkinliğinde 40 öğrenci rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yerli malı haftasında onlarca öğrenci zehirlendi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 17:43
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 17:46

'nin ilçesinde Vali Erdoğan Gürbüz İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen Yerli Malı Haftası etkinliği sırasında zehirlenme olayı yaşandı. Bazı öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti üzerine okul yönetimi, vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Yerli malı haftasında onlarca öğrenci zehirlendi

40 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarın hemen ardından kısa sürede okula intikal eden sağlık ekipleri, şüphesiyle rahatsızlanan öğrencilere ilk müdahaleyi sınıflarda gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 , tedbir amacıyla ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yerli malı haftasında onlarca öğrenci zehirlendi

ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

yetkililerinden alınan son bilgilere göre, zehirlenme şüphesiyle müşahede altına alınan öğrencilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı gözetim altında tutuldukları öğrenildi. Olayın duyulmasının hemen ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi gören öğrencilerin sağlık durumları hakkında doktorlardan detaylı bilgi aldı. Yaşanan üzücü olayla ilgili olarak yetkililer tarafından geniş çaplı bir inceleme ve soruşturma başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji uzmanı uyardı! Kar yağışı etkili olacak
İngiliz tarihine ışık tutuyorlardı! 4 hırsız girdikleri müzede 600’den fazla eseri çaldı
ETİKETLER
#öğrenci
#hastane
#hakkari
#gıda zehirlenmesi
#yüksekova
#İlçe Milli Eğitim Müdürü
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.