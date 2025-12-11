Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Emmanuel Agbadou nereli kaç yaşında? Beşiktaş düğmeye bastı

Beşiktaş, savunma hattını takviye etme girişimleri kapsamında Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou'yu gündemine almasının ardından oyuncunun kariyeri araştırılanlar arasında bulunuyor.

Emmanuel Agbadou nereli kaç yaşında? Beşiktaş düğmeye bastı
11.12.2025
11.12.2025
'ta hazırlıkları başladı. Siyah-beyazlıların radarına İngiltere'den beklenmedik bir isim girdi.

Beşiktaş'ta stoper mevkiinde ilk tercih forması giyen Emmanuel Agbadou oldu.

Wolves, geçtiğimiz kış oyuncuyu Reims'den kadrosuna katmış ve 20 milyon euro bonservis ödemişti.

Emmanuel Agbadou nereli kaç yaşında? Beşiktaş düğmeye bastı

EMMANUEL AGBADOU NERELİ KAÇ YAŞINDA?

Emmanuel Agbadou, 17 Haziran 1997 tarihinde Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde dünyaya geldi.

28 yaşındaki Agbadou'nun profesyonel futbol yaşamı, Tunus temsilcisi US Monastir'de başladı.

Emmanuel Agbadou nereli kaç yaşında? Beşiktaş düğmeye bastı

Burada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, daha sonra Belçika’nın KAS Eupen takımına geçti.

Reims formasıyla istikrarlı bir grafik çizen Agbadou, 2024 yılında İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'a transfer olarak ’e adım attı.

#transfer
#beşiktaş
#premier lig
#Wolverhampton
#Emmanuel Agbadou
#Aktüel
