Emmanuel Agbadou nereli kaç yaşında? Beşiktaş düğmeye bastı

Beşiktaş'ta transfer hazırlıkları başladı. Siyah-beyazlıların radarına İngiltere'den beklenmedik bir isim girdi.
Beşiktaş'ta stoper mevkiinde ilk tercih Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou oldu.
Wolves, geçtiğimiz kış oyuncuyu Reims'den kadrosuna katmış ve 20 milyon euro bonservis ödemişti.
Emmanuel Agbadou, 17 Haziran 1997 tarihinde Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde dünyaya geldi.
28 yaşındaki Agbadou'nun profesyonel futbol yaşamı, Tunus temsilcisi US Monastir'de başladı.
Burada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, daha sonra Belçika’nın KAS Eupen takımına geçti.
Reims formasıyla istikrarlı bir grafik çizen Agbadou, 2024 yılında İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'a transfer olarak Premier Lig’e adım attı.