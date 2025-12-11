TEKNOFEST 2026'nın tarihi ve yeri belli oldu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde düzenlenen girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul 2025, ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor.

SELÇUK BAYRAKTAR AÇIKLADI

Etkinlik kapsamında düzenlenen "Girişimcilik Direniştir" paneline katılan Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in 2026'da ne zaman ve nerede yapılacağını açıkladı.

Bayraktar, etkinliğin gelecek yıl 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa'da yapılacağını bildirdi.