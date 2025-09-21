TEKNOFEST İstanbul'da son gün! Etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Etkinliğin son gününde hafta sonu yoğunluğu yaşanırken, aileleriyle sabahın erken saatlerinden itibaren alana gelen ziyaretçiler renkli görüntülere sahne oluyor.

1 MİLYON 100 BİN YARIŞMACI BAŞVURUSU

TEKNOFEST İstanbul, kritik alanlardaki teknolojik ilerlemeyi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkıyor. 58 ana ve 137 alt kategoride düzenlenecek yarışmalarda ön elemeden geçen takımlar, toplamda 85 milyon lirayı aşan maddi destekten faydalanacak. Dereceye giren takımlar ise 65 milyon liranın üzerinde ödül kazanacak. Festival kapsamında gerçekleştirilen teknoloji yarışmalarına, hayallerini projeye dönüştürmek isteyen 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvurdu.

HAVA GÖSTERİLERİNDEN KONSERLERE UZANAN ETKİNLİKLER

Bugüne kadar yaklaşık 11 milyon ziyaretçiyi misafir eden TEKNOFEST, her yaştan teknoloji meraklısına hitap eden zengin içerikli aktiviteler sunuyor.

Festival programında hava gösterileri, konserler, sahne performansları, atölyeler, simülasyon deneyimleri, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli kara, deniz ve hava araçlarının sergilenmesi ile öğrencilere özel ilk uçuş deneyimi fırsatları yer alıyor.