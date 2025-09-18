TEKNOFEST İstanbul'da SOLOTÜRK şovu: Kokpitten muhteşem görüntüler

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İstanbul kapsamında SOLOTÜRK ekibi gösteri uçuşu yaptı. Özel gösteri uçuşunun kokpit içi görüntüleri de paylaşıldı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST heyecanı devam ediyor. 13'üncüsü düzenlenen festivalde yerli ve milli ürünler ziyaretçilerle buluşurken, hava gösterileri ise nefes kesti. 7’den 77’ye her kesimin yoğun ilgi gösterdiği festivalde SOLOTÜRK ekibi adeta görsel şölen sundu.

Görüntülerde, SOLOTÜRK pilotları tarafından gerçekleştirilen uçuş esnasında yaptığı manevraların farklı açıları ve kokpit içi görüntüleri alanda kurulan dev ekrana yansıtıldı.