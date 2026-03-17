Altında sert düşüş sonrası toparlanma! Gram altın yükseliyor: İşte 17 Mart 2026 güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir 17 Mart Salı gününde de devam ediyor. Haftaya sert düşüşle başlayan altın toparlanma başladı. Dün 7 bin liraya kadar düşen altın fiyatları bugün günü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 17 Mart 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 7.140,39TL
SATIŞ: 7.141,28TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 11.749,00TL
SATIŞ: 11.890,00TL
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 47.662,00TL
SATIŞ: 48.378,00TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 46.851,00TL
SATIŞ: 47.356,00 TL
ONS ALTIN
ALIŞ: 5.031,13dolar
SATIŞ: 5.031,91dolar