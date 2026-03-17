Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Bayramda kuvvetli kar ve sağanak geliyor: Planı olanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Mart Salı günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Rize, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Mardin çevreleri ve Artvin'in kuzeyi ile zamanla Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.
Öte yandan yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporunda ise arife ve bayramın ilk 2 günü havanın nasıl olacağı da değerlendirildi. Perşembe günü yurdun büyük bir bölümünün yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi. Akdeniz ve Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak yağışlar, iç kesimlerde ise sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Anadolu’nun yüksekleri ve Karadeniz’in iç kısımlarında kar etkisini gösterecek.
Bayramın ilk günü olan cuma günü ise yağışlar tüm yurda yayılacak. Cuma günü itibarıyla soğuk hava dalgasının etkisini artıracağı bildirildi. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı beklenirken, Akdeniz kıyı şeridinde kuvvetli fırtına ve sağanak yağış etkisini arttıracak. İstanbul ve çevresinde de yağışlı ve gri bir hava hakim olacak.
Bayramın 2. günü ise yine yağış bekleniyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı devam ederken, Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak geçişleri görülecek.
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Balıkesir'in batı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay ile zamanla gece saatlerinde Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ve doğusu ile öğle saatlerinde kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu gece saatlerinde il merkezi ve batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı ve yer yer bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu