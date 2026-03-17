SGK'da 'unutulmuş' paranız olabilir! Ödeme almak için başvuru gerekiyor

İADE TUTARI NASIL HESAPLANIYOR?

Örneğin iki işverene bağlı çalışan bir işçi için ocak ayında SGK’ya verilen beyannamelerde iki işveren de 250’şer bin liralık kazanç bildirdi diyelim. Önce tavanı aşan kazanç tutarı (500.000 TL – 297.270 TL = 202.730 TL) hesaplanır. Tavanı aşan bu kazanç tutarı için kesilen primlerin işçi payı 30.409,50 TL’dir. İşçi talep ettiğinde, bu tutar kendisine iade edilir.

Örneğimizdeki işçi emekli olsaydı bu kez iade tutarı yarıya inecekti ve 15.204,75 TL ödenecekti. Çünkü emekli işçilerden kesilen prim tutarı yüzde 15 değil yüzde 7,5 oranındadır.

Tavanı aşan kazançlar için işverenler de kendi paylarına düşen primi öderler. Ancak, tavanı aşan kazançlar için işverenden kesilen primler işçiye veya işverene iade edilmez.