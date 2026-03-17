Ekonomi
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi yattı mı? 4A, 4B, 4C emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyeleri ödemeleri başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre ikramiyeler 14-19 Mart tarihleri arasında hesaplara geçecek. Bayram ikramiyesinin yatıp, yatmadığını kontrol etmek isteyenler emekliler, şubelere gitmeden sorgulama işlemi yapabiliyor. 4A, 4B, 4C emeklileri sorgulama işlemleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve telefon bankacılığı yöntemiyle yapılabiliyor. 4B Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor. Emekli maaşı alınan tarihlere göre bayram ikramiyeleri farklı günlerde yatırılıyor. Bayram ikramiyeleri maaş alınan hesaplar aracılığıyla yatırılırken herhangi bir başvuru ekranı vb. bulunmuyor. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık aylığı alanlar ve diğer birçok hak sahibi ikramiyeden yararlanıyor. Peki 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, bayram ikramiyesi ödeme takvimi…

Milyonlarca emeklinin bayram ikramiye ödemeleri toplam 5 gün içerisinde tamamlanacak. Emeklilerin maaş aldıkları güne göre, ikramiye ödeme tarihleri farklılık gösteriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanan ödeme takvimine göre ilk ödemeler emeklilerinden başladı. Bayram ikramiyesi ödemeleri Bağ-kurlulardan devam edecek ve son olarak (memur) emeklileriyle tamamlanacak. Ramazan Bayramı, 20 Mart tarihinde başlarken bayram ikramiyeleri, bayramdan önce hesaplara yatırılacak. Emeklilerin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, yaşlılık maaşından faydalananlar, vazife malullüğü alanlar, şehit yakınları, gaziler, şampiyon sporcular ve diğer birçok hak sahibi ikramiye alabilecek. Şubat ayında emeklilik dilekçesini verenler de ikramiyeden faydalanabilecek. yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyenler için adım adım sorgulama yapabilirler. Peki 4.000 TL Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? İşte, 2026 Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. 14 Mart itibariyle ödemeler hesaplara geçmeye başladı. Bayram ikramiyeleri ilk olarak maaşlarını 17,18,19, 20’sinde alan SSK emeklilerinden başladı. 15 Mart tarihinde bu emeklilerin ikramiyeler tamamlanacak.

2026 SSK EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Emekli bayram ikramiyeleri maaş alınan günlere göre ödeniyor. Emekli maaşlarını her ayın 17,18,19, 20’inde alanlar için 14 Mart tarihinde ikramiye ödemeleri yapılacak.

Ödemelerini 21,22,23’ünde alanlar için ise ikramiyeler 15 Mart Pazar günü tamamlanacak. 24,25 ve 26’sında maaş alanlar ise 16 Mart Pazartesi günü ödemelerini alacak.

BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

4B ’lular için ise maaşlarını 25 ve 26’sında alanlar 17 Mart Salı günü, 27 ve 28’inde maaş alanlar için ise 18 Mart Çarşamba günü ikramiyeler yatırılacak. 4C emeklilerine (memur) ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Mart Perşembe günü ödenecek.

ADIM ADIM EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SORGULAMA

Emekli bayram ikramiyesinin yatıp, yatmadığını kontrol etmek isteyen milyonlarca emeklinin şubelere gitmesine gerek bulunmuyor. Emekliler ikramiye kontrollerini mobil bankacılık, internet bankacılığı veya telefon bankacılığı yöntemiyle sorgulayabiliyor. Emekli bayram ikramiyeleri maaş alınan bankalar aracılığıyla yatırılacak. Maaşlarını PTT’den alanlar da benzer şekilde PTT’den ikramiyelerini alabilirler.

Maaşlarını Vakıfbank’tan alanlar 0850 222 0724 müşteri hizmetleri aracılığıyla bayram ikramiyesinin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.

Benzer şekilde emekli aylıklarını Halkbank’tan alanlar ise 0850 222 0400 müşteri hizmetleri numarasından ikramiyelerini sorgulayabilirler. Aylıklarını Ziraat Bankası’ndan alanlar ise 0850 258 00 00 telefon numarasıyla ikramiyeleri kontrol edebilirler.

4.000 TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NASIL SORGULANIR?

Bayram ikramiyesi alternatif olarak mobil bankacılık yöntemiyle sorgulanabilir. Emekliler, müşteri numarası, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte ilgili bankanın uygulamasına giriş yaparak toplam bakiyesi üzerinden ikramiyenin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler. Maaş aldıkları bankanın mobil bankacılığına giriş yapan emekliler, hesap dökümlerinden ikramiyenin yatıp yatmadığını öğrenebilirler.

