Bursa'da AVM'de kavga: İki grup birbirine girdi, restoran savaş alanına döndü!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan AVM'de bir restoranda, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, adeta ortalığı savaş alanına çevirdi. Kavga sırasında taraflar birbirine saldırırken, masalar ve sandalyeler havada uçuştu. Yaşanan arbede esnasında restoranın camları ve çerçeveleri de kırılırken, işletmede ciddi maddi hasar meydana geldi. Çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine güvenlik görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrıldı. Yaşanan olay sonrası eğlence merkezinde kısa süreli panik oluşurken, polis ekipleri kavga ile ilgili inceleme başlattı.