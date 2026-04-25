Ankara elektrik kesintisi! 25-26-27 Nisan Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi 25 Nisan ve 26-27 Nisan listesi açıklandı. Ankara genelinde birçok ilçede planlanan şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle farklı tarihlerde ve saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. Altındağ, Akyurt, Beypazarı, Çankaya, Elmadağ, Gölbaşı, Keçiören, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde belirli cadde, sokak ve bölgeleri kapsayan kesintiler, 25 Nisan’dan başlayarak 29 Nisan’a kadar sürecek. Kesintilerin süresi ve kapsamı ilçelere göre değişirken, bazı bölgelerde aynı gün içinde farklı saatlerde birden fazla kesinti uygulanacak. Ankara elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte Ankara’da 25-26-27 Nisan elektrik kesintisi listesi…

Ankara elektrik kesintisi! 25-26-27 Nisan Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara’nın çeşitli ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yapılacağı duyuruldu. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintiler, farklı gün ve saatlerde birçok mahalle, cadde ve sokağı kapsıyor.

Ankara'nın çeşitli ilçelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 25-29 Nisan 2026 tarihleri arasında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.
Planlı kesintiler şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle yapılmaktadır.
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 25-26-27 NİSAN LİSTESİ

29 Nisan 2026 tarihinde Ankara’nın birçok ilçesinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Altındağ, Akyurt, Beypazarı, Çankaya, Elmadağ, Gölbaşı, Keçiören ve Sincan gibi ilçelerde farklı saatlerde kesintiler yapılacak ve birçok cadde ile sokak bu kesintilerden etkilenecek.

Altındağ

Altındağ ilçesinde 27 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesintiden 494, Şehit Ömer Halisdemir, Doğu, 206, 204, 191/2, 212/7, 209, 212/3, 212/5, 212/4, 212/2, 208, 212/1, 212, 145, 197/4, 202, 190, 204/1 ve 207/1 sokakları etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 29 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 212/4, 212/6, 212/2, 212/5, Şehit Ömer Halisdemir ve 212/7 sokakları etkilenecektir.

Altındağ ilçesinde 29 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Aydıncık Caddesi ve Aydıncık Sokak etkilenecektir.

Akyurt

Akyurt ilçesinde 25 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesintiden Çelikli, Büğdüz ve Büğdüzsilinecek bölgeleri etkilenecektir.

25 Nisan 2026 tarihinde 11.30 ile 13.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Büğdüz, Çelikli, Büğdüzsilinecek, 313 ve 27 sokakları etkilenecektir.

Akyurt ilçesinde 25 Nisan 2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Büğdüzsilinecek bölgesi etkilenecektir.

26 Nisan 2026 tarihinde 09.15 ile 16.45 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesintiden 63, Yıldırım, Şehit Mehmet Aras, 59, 60, Özal, 51, Saracalar, Alparslan Türkeş, 50, 52, 53, 57 ve 61 sokakları etkilenecektir.

Akyurt ilçesinde 27 Nisan 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Ahmetadil Caddesi etkilenecektir.

27 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 10.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Şehit Kubilay Caddesi etkilenecektir.

29 Nisan 2026 tarihinde 11.30 ile 13.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesintiden Ahmetadil ve Karşıyaka bölgeleri etkilenecektir.

Beypazarı

Beypazarı ilçesinde 25 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesintiden Hamzalar, Karapınar, Yukarıgüney, Karaköy Mücavir, Yıldız Küme, Sekli, Hırkatepe, Dudaş, Aşağıgüney, Nuhhoca, Dağşeyhler, Uluköy, Aşağı ve Karaköy bölgeleri etkilenecektir.

26 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Bağcılar, Arkutça, Dere Aydoğmuş, Döğmeci, Çulhalar, Camiyaka, Kadıköy ve Bıyıklar bölgeleri etkilenecektir.

27 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Dibekören, Alaaddin, Çakmak, Çınar, Dik Çakmak, Karcıkaya Dere Sağ ve Dik Çakmak bölgeleri etkilenecektir.

27 Nisan 2026 tarihinde 13.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesintiden Akkol Bağları, Çınar, Dibekönü ve Efe Hoca bölgeleri etkilenecektir.

28 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Akşemseddin, Büyük Yokuş, Müftüzade İzzet Efendi, Merdivenli, Beytepe ve Kayhan Güven bölgeleri etkilenecektir.

28 Nisan 2026 tarihinde 13.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Acısu, Kaş Mahkeme Öksüzce, Kaşmahkeme, Öksüzce, Daracık, Cumhuriyet ve Dağsalı bölgeleri etkilenecektir.

Beypazarı ilçesinde 29 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesintiden Avlu Bostanları, Bostancılar Çarşısı, İhsan Yavaş ve İrfan Gümüşel bölgeleri etkilenecektir.

29 Nisan 2026 tarihinde 13.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Uşakgöl, Kaş Mahkeme Öksüzce, Nerdübendede, Öksüzce, Tepedelen, Yazıcıoğlu ve Kaşmahkeme bölgeleri etkilenecektir.

Çankaya

Çankaya ilçesinde 25 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesintiden Mevlana ve Dr. Sadık Ahmet caddeleri etkilenecektir.

25 Nisan 2026 tarihinde 13.30 ile 16.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Dr. Sadık Ahmet ve Mevlana caddeleri etkilenecektir.

26 Nisan 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Toplum ve Şehit Mehmet Bayraktar caddeleri etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 27 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesintiden Dumlupınar Caddesi etkilenecektir.

27 Nisan 2026 tarihinde 13.30 ile 16.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Dumlupınar Caddesi etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 28 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1441. Sokak etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 28 Nisan 2026 tarihinde 13.30 ile 16.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesintiden 1445. Sokak etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 28 Nisan 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Kanuni Sultan Süleyman Caddesi etkilenecektir.

29 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Abazlı, Dostlar Çiftliği ve Karahasanlı bölgeleri etkilenecektir.

29 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesintiden 1443. Sokak ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi etkilenecektir.

29 Nisan 2026 tarihinde 13.30 ile 16.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi etkilenecektir.

29 Nisan 2026 tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 670, Şehit Ali Başpınar, 663, 671, 665, 659/2, 664 ve Şehit Aytekin Yavuz sokakları etkilenecektir.

29 Nisan 2026 tarihinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesintiden Atagazikent KYK, Ersegün Villaları Sitesi, Duhakent Sitesi, Elmalı, Özdebirlik Sitesi, Duhakent, Gizem, Odabaşı ve Zakir bölgeleri etkilenecektir.

Elmadağ

25 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesintiden Ekrem Kavur, Akpınar, Halil Emiroğulları, Gazi Mustafa, İbrahim Ağa, Hasan Delice, 19 Mayıs, Adil Yalman, Azattepe, Yeşildere, Embia, Doğan, Kural, İnce, Yenicami, Kelleli Harman, Okullar, Çilek, Arapoğlu, Suçıkan, Yılmaz, Deveci, Yavuz, Güngör, Seyit Ahmet, Mollaoğulları, Köksallar, Çelikpazar, Şehit Zülfikar Kaya, Uğrak, Çakmak, Şafak, Üçevler, Pireli, Şimşek, Gençlik, Yeşilyaprak, İdris, Yazı, Seyit Cumali, Ferah, Demir, Elmadağ, Fitnatoğulları, Yenişıh Mevkii, Sarıburun, Atak, Çakmaklar, Uz, Barbaros, Erdoğan, Nazlı, Yenimahalle, Battal Gazi, Halime Hatun, 62, Bağcı, Seyit, Çakır, Gensırtı Karadere, Bahçelievler, Karaca, Abaoğlu Elmir, Bahçelievler Mahallesi, Yıldız, Yüksel, Mevlana, Avcılar, Belediye, Hacı Hasan, İbrahim Kardak, Keleş, Veli Oğulları, Ömer Efendi, Yazı Mevkii Çiftlik ve Bahçe Evleri, Adem, Yusuf Köse, Kovaca, Sarıkaya, Belardı Mevkii, Taşpınar, Kel Ağa, Zeynel Efendi, Düzmeşe, Pamak, Közpınar, Nalbant, Su Deposu, Açıkbaş, Kasımb ağı, Koca Hoca ve Mesut bölgeleri etkilenecektir.

26 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Eyüp Sabri Tuncer, Hakimler, Lozan, Yamaç, Yem Sanayii, Hanönü, Mevlana, 19 Mayıs, Meyve, 3151, Kudal, Han 2, Gündüz, Kızılırmak, Meşe, Gazi, Sincap, Samsun Devlet Yolu, Baraj, Özcan, Yeni Bahar, Yem Sanayi, Toburoğlu, 555, Özcan 7, Karakaya, Serin, Odabaşı, Sedef, Mimar Sinan, 2121, Erdoğan, Güzin, Han 7, Güven, Güzel, Ada, Selim, Armağan, Özcan 6, Özcan 8, Özcan 1, Ahlatlı, Han 8, Han 6, Pamuk 1, Özcan 2, İl, Özcan 5, 3129, Özcan 4, Özcan 3, Hanardı, 3149, Taburoğlu, Lala Harmanı, Kudal, Satılmış Karakaya, 56, Alıç ve Mehmet Akif Ersoy bölgeleri etkilenecektir.

27 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ekrem Kavur, Akpınar, Halil Emiroğulları, Gazi Mustafa, İbrahim Ağa, Hasan Delice, 19 Mayıs, Adil Yalman, Azattepe, Yeşildere, Embia, Doğan, Kural, İnce, Yenicami, Kelleli Harman, Okullar, Çilek, Arapoğlu, Suçıkan, Yılmaz, Deveci, Yavuz, Güngör, Seyit Ahmet, Mollaoğulları, Köksallar, Çelikpazar, Şehit Zülfikar Kaya, Uğrak, Çakmak, Şafak, Üçevler, Pireli, Şimşek, Gençlik, Yeşilyaprak, İdris, Yazı, Seyit Cumali, Ferah, Demir, Elmadağ, Fitnatoğulları, Yenişıh Mevkii, Sarıburun, Atak, Çakmaklar, Uz, Barbaros, Erdoğan, Nazlı, Yenimahalle, Battal Gazi, Halime Hatun ve çevresi etkilenecektir.

Elmadağ ilçesinde 28 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesintiden Eyüp Sabri Tuncer, Hakimler, Lozan, Yamaç, Yem Sanayii, Hanönü, Mevlana, 19 Mayıs, Meyve, 3151, Kudal, Han 2, Gündüz, Kızılırmak, Meşe, Gazi, Sincap, Samsun Devlet Yolu, Baraj, Özcan, Yeni Bahar, Yem Sanayi, Toburoğlu, Karakaya, Serin, Odabaşı, Sedef, Mimar Sinan ve çevresi etkilenecektir.

Elmadağ ilçesinde 29 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Ekrem Kavur, Akpınar, Halil Emiroğulları, Gazi Mustafa, İbrahim Ağa, Hasan Delice, 19 Mayıs, Adil Yalman, Azattepe, Yeşildere, Embia, Doğan, Kural, İnce, Yenicami, Kelleli Harman, Okullar, Çilek, Arapoğlu, Suçıkan, Yılmaz, Deveci, Yavuz, Güngör, Seyit Ahmet, Mollaoğulları, Köksallar, Çelikpazar, Şehit Zülfikar Kaya, Uğrak, Çakmak, Şafak, Üçevler, Pireli, Şimşek, Gençlik, Yeşilyaprak, İdris, Yazı, Seyit Cumali, Ferah, Demir, Elmadağ, Fitnatoğulları, Yenişıh Mevkii, Sarıburun ve çevresi etkilenecektir.

Gölbaşı

25 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 10.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesintiden 1281, Hacılar Küme, Hacılar, 1362, 1367, 1368, 1355, 1370, 1358, 1357, 1360, 1366 ve 1369 sokakları etkilenecektir.

25 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 10.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Hacılar Küme bölgesi etkilenecektir.

Gölbaşı ilçesinde 25 Nisan 2026 tarihinde 12.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Bağiçi Yayla ve Bağiçi Zırva bölgeleri etkilenecektir.

Gölbaşı ilçesinde 25 Nisan 2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesintiden Bağiçi Yayla ve Bağiçi Zırva bölgeleri etkilenecektir.

26 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 3651, Arzum Mutlu Mekan Konut Kooperatifi, 3841, Manzara Evleri Sitesi, 270, 3852, 3772, 3866, 3864, 3881, Andezit Kesme Taş Fabrikası, 263, 3846, 3780, 3847, 3786, Örencik, 3777, 264, 265, 3650, 3818, Yurtbeyi, 3844, Ağapınarı Mevkii, 267, 3654 ve 259 sokakları etkilenecektir.

27 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ahiboz, Karapınar, Sakarya, Fatih, Ankara, Bağlar, Merkez Mahallesi, Sarıkaya ve çevresindeki sokaklar etkilenecektir.

Gölbaşı ilçesinde 28 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesintiden Beynam ve Oğulbey bölgeleri etkilenecektir.

29 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Şehit Emrah, Mahmatlı Bahçe ve Bezirhane Merkez bölgeleri etkilenecektir.

29 Nisan 2026 tarihinde 12.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Mahmatlı Bahçe bölgesi etkilenecektir.

Gölbaşı ilçesinde 29 Nisan 2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesintiden Bezirhane Merkez ve Mahmatlı Bahçe bölgeleri etkilenecektir.

Keçiören

25 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesintiden Ekrem Kavur, Akpınar, Halil Emiroğulları, Gazi Mustafa, İbrahim Ağa, Hasan Delice, 19 Mayıs, Adil Yalman, Azattepe, Yeşildere, Embia, Doğan, Kural, İnce, Yenicami, Kelleli Harman, Okullar, Çilek, Arapoğlu, Suçıkan, Yılmaz, Deveci, Yavuz, Güngör, Seyit Ahmet, Mollaoğulları, Köksallar, Çelikpazar, Şehit Zülfikar Kaya ve çevresi etkilenecektir.

Keçiören ilçesinde 26 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Eyüp Sabri Tuncer, Hakimler, Lozan, Yamaç, Yem Sanayii, Hanönü, Mevlana, 19 Mayıs, Meyve, 3151, Kudal, Han 2, Gündüz, Kızılırmak, Meşe, Gazi, Sincap, Samsun Devlet Yolu, Baraj, Özcan, Yeni Bahar, Yem Sanayi ve çevresi etkilenecektir.

27 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 827 Ada, 680 Ada, 165, 166, Bahar, Kıbrıs, 170, Kanuni Sultan Süleyman, 15, Sirkeli Yeşilova, 305 ve 171 sokakları etkilenecektir.

Keçiören ilçesinde 27 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesintiden 494, Şehit Ömer Halisdemir, Doğu, 206, 204, 191/2, 212/7, 209, 212/3, 212/5, 212/4, 212/2, 208, 212/1, 212, 145, 197/4, 202, 190, 204/1 ve 207/1 sokakları etkilenecektir.

28 Nisan 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Yeni İlkokul, Bağlum, Mevlüt Gürbüz, Kıyak, Kalender, Papatya, Karaağaç, Orman, Karatepe, Nazar ve Dağdeviren bölgeleri etkilenecektir.

29 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Güzelyurt Bağlum, 635, 695, Yozgat ve 550 sokakları etkilenecektir.

29 Nisan 2026 tarihinde 10.00 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesintiden Karşı, Porsuk, Yayla Evleri, Kesikkavak, Sincik, Yağcıoğlu, Mıcıkoğlu, Aşağı Şıhahmetli, Hacımusa ve Emirler bölgeleri etkilenecektir.

Sincan

25 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesintiden İncirlik bölgesi etkilenecektir.

Sincan ilçesinde 25 Nisan 2026 tarihinde 13.30 ile 15.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 180. Sokak ve Kesiktaş bölgesi etkilenecektir.

26 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Çağıl, Nasreddin Hoca, Orta, Kuzey Topraklık, Karapınar Köy Yolu, Beyceğiz Yolu Basrı, Basrı, Aşağı Güllüpınar tarafı, Yeni Yerleşim Beyceğiz, Yolun Üstü Beyceğiz, Yukarı Karapınar ve Aşağı Karapınar bölgeleri etkilenecektir.

Sincan ilçesinde 27 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesintiden İlyakut bölgesi etkilenecektir.

Sincan ilçesinde 27 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Yenikayı ve Erkeksu bölgeleri etkilenecektir.

28 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Erkeksu ve Yenikayı bölgeleri etkilenecektir.

28 Nisan 2026 tarihinde 13.30 ile 15.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesintiden Erkeksu ve Yenikayı bölgeleri etkilenecektir.

29 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Emirgazi, Karalar Merkez, İne, Kınık ve Çimşit bölgeleri etkilenecektir.

Yenimahalle

Yenimahalle ilçesinde 25 Nisan 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesintiden 3586, Kırandağ Mevkii ASKİ PN7 Pompa, Oyuklu Mevkii, 3577 ve 3579 sokakları etkilenecektir.

Yenimahalle ilçesinde 25 Nisan 2026 tarihinde 13.30 ile 16.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 3603, 3602, Yakacık Güzel Yaka ve Güzelyaka bölgeleri etkilenecektir.

26 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Eyüp Sabri Tuncer, Hakimler, Lozan, Yamaç, Yem Sanayii, Hanönü, Mevlana, 19 Mayıs, Meyve, 3151, Kudal, Han 2, Gündüz, Kızılırmak, Meşe, Gazi, Sincap, Samsun Devlet Yolu, Baraj, Özcan, Yeni Bahar, Yem Sanayi ve çevresi etkilenecektir.

27 Nisan 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesintiden 2377, 2416, 2394, 2398, 2391, 2393, 2391/1, 2395, 2392, 2386, 2396, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, 2387 ve 2389 sokakları etkilenecektir.

Yenimahalle ilçesinde 27 Nisan 2026 tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden 1125. Sokak etkilenecektir.

28 Nisan 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 484, Barış, 590, 486, 492, 487, 465, 469, Suadiye, 491, Güzelyaka, 489, 443, 434, 435, 436 ve 485 sokakları etkilenecektir.

28 Nisan 2026 tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesintiden 1467. Sokak etkilenecektir.

