Tunceli’de National Geographic’i aratmayan görüntü: Yavrularını emziren anne ayı görenleri duygulandırdı

Tunceli’de dağlık alanda görüntülenen bir ayılar ve yavruları, izleyenlere adeta National Geographic belgesellerini aratmayan anlar yaşattı. Doğa fotoğrafçısı Muratcan Toprakçı tarafından dron ile kaydedilen görüntülerde bir anne ayının yavrularını emzirdiği anlar net bir şekilde yer aldı. Bir süre sonra hareketlenen yavruların kayalık alana doğru ilerlediği, annenin ise onları dikkatle yönlendirdiği görüldü. Zorlu arazi şartlarında ilerlemekte zorlanan yavrularına yardım eden anne ayı, zaman zaman geri dönerek onların güvenli şekilde tırmanmasını sağladı.

