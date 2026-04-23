Film değil gerçek, üstelik yer Ankara! Yaban geyiği sürüsü görenleri büyüledi

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki, Uruş Yolu üzerinde sabah saatlerinde işe giden bir vatandaş çok rastlanmayan bir görüntüyü cep telefonuyla kaydetti. Seyir halindeyken yaban geyiği sürüsünü fark eden vatandaş, hemen kamerasına davranırken, boş arazide sürü halinde gezen geyikler yola doğru koştu. Bir süre yolda bekleyerek o anları kayıt altına alan şahıs, geyiklerin geçişinin ardından yoluna devam etti.

