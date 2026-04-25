ASELSAN’dan İHA avcısı: KORKUT 100/25 SB testte

Modern harp sahasında giderek büyüyen mini ve mikro İHA tehdidine karşı ’dan yeni bir adım geldi. Şirket, KORKUT 100/25 SB İHA Fiziksel Önleme Sistemi’ni tanıtarak test görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. EJDER YALÇIN 4x4 zırhlı araca entegre edilen sistemin, farklı dron hedeflerini başarıyla etkisiz hale getirdiği görüldü. Parçacık etkili ATOM 25 mühimmatıyla dikkat çeken çözüm, sürü İHA saldırılarına karşı maliyet etkin ve yüksek başarı oranlı bir savunma sunuyor.

HABERİN ÖZETİ

ASELSAN, mini ve mikro İHA tehdidine karşı KORKUT 100/25 SB İHA Fiziksel Önleme Sistemi'ni tanıttı.
KORKUT 100/25 SB, EJDER YALÇIN 4x4 zırhlı araca entegre edilmiş olup farklı dron hedeflerini başarıyla etkisiz hale getirmektedir.
Sistem, parçacık etkili ATOM 25 mühimmatı ile sürü İHA saldırılarına karşı maliyet etkin ve yüksek başarı oranlı bir savunma sunar.
KORKUT 100/25 SB, mühimmat israfını engelleyerek hedef imha başarısını üst seviyeye çıkarmayı hedefler.
Uzaktan kontrol edilebilme, gelişmiş elektro-optikler, bilgisayar kontrollü atış kontrol algoritmaları ve otomatik hedef yönlendirme gibi yeteneklere sahiptir.
ATOM 25 mühimmatı, hedefi bir parçacık bulutuyla etkisiz hale getirerek geleneksel mühimmatların doğrudan vuruş zorunluluğunu ortadan kaldırır.
KORKUT 100/25 SB, sürü İHA saldırıları gibi yoğun ve düşük maliyetli tehditler bertaraf edilirken mühimmat israfını engelliyor ve hedef imha başarısını üst seviyeye çıkarıyor.

Uzaktan kontrol edilebilme, gelişmiş elektro-optikler, bilgisayar kontrollü atış kontrol algoritmaları ve hedef konumuna otomatik yönlendirme gibi yeteneklere sahip sistem, tehditlere karşı hızlı reaksiyon gösteriyor, yüksek atım hızı ve düşük geri tepme avantajlarıyla özellikle küçük boyutlu hedeflere karşı üstünlük kuruyor.

Sistem, tekerlekli araçlardan sabit tesislere kadar geniş bir entegrasyon yelpazesine sahip bulunuyor.

Parçacık etkili ATOM 25 mühimmatı ise geleneksel mühimmatların aksine "doğrudan vuruş" zorunluluğunu ortadan kaldırarak hedefi bir parçacık bulutuyla etkisiz hale getiriyor. ATOM 25, hedefin önünde programlanan zaman diliminde infilak ederek yüksek enerjili parçacıkları hedefin üzerine saçıyor. Böylece özellikle manevra kabiliyeti yüksek küçük İHA ve dron gibi hedeflerin etkisiz hale getirilmesi mümkün oluyor. ATOM 25, bu özelliğiyle imha oranlarını geleneksel sistemlerin çok üzerine çıkarıyor.

