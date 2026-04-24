Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Sosyal medya fenomeni 'Cin Ali'yi 14 yaşındaki kızı öldürdü! Müge Anlı'nın programına da katılmış

Sosyal medyada "Cin Ali" olarak bilinen Ali Bal isimli şahıs, Gaziantep'teki evinde tartıştığı 14 yaşındaki kızı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Babasını öldüren kız, karakola giderek teslim olurken Ali Bal'ın, bir kayıp olayıyla ilgili Müge Anlı'nın programına da katıldığı ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 23:28
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 23:36

Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde yaşanan olayda sosyal medyada "Cin Ali" olarak bilinen Ali Bal (42) isimli şahıs ile 14 yaşındaki kızı E.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.B. isimli kız, babasını bıçakladı.

HABERİN ÖZETİ

Sosyal medya fenomeni 'Cin Ali'yi 14 yaşındaki kızı öldürdü! Müge Anlı'nın programına da katılmış

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, sosyal medyada 'Cin Ali' olarak bilinen Ali Bal (42), 14 yaşındaki kızı E.B. ile çıkan tartışma sonucu bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Tartışma sırasında 14 yaşındaki E.B., babası Ali Bal'ı bıçakladı.
Ağır yaralanan Ali Bal hayatını kaybederken, E.B. polise teslim oldu.
Öldürülen Ali Bal'ın Müge Anlı'nın programına katıldığı ve bir kayıp vakasıyla ilgili konuşurken itiraflarda bulunduğu ortaya çıktı.
Programda konuklardan birinin Ali Bal'ı istismarla suçladığı belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Sosyal medya fenomeni 'Cin Ali'yi 14 yaşındaki kızı öldürdü! Müge Anlı'nın programına da katılmış

KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU

Ali Bal ağır yararlanırken E.B. ise Yeşilvadi Polis Karakolu'na giderek teslim oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sosyal medya fenomeni 'Cin Ali'yi 14 yaşındaki kızı öldürdü! Müge Anlı'nın programına da katılmış

Sağlık ekipleri, boynundan bıçaklanan Ali Bal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINA DA KATILMIŞ

Öldürülen Ali Bal'ın, kayıp Ali Yanıç'ın araştırıldığı ile Tatlı Sert programına da katıldığı ortaya çıktı. Bal'ın, programda 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın 15 Ağustos 2024 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki evinden çıkmasından sonra bir daha haber alınamamasıyla ilgili konuşurken hırsızlık yaptıklarını ve yasaklı madde kullandıklarını itiraf ettiği belirlendi.

Daha sonra olayı araştırmayı bırakan Müge Anlı "Olay çok pis noktalara gidiyor. Burada konuşamayacağımız şeyler yaşanmış ve bu yüzden işlenir. Şu anda konuşamıyorum. Dilim varmıyor, böyle şeyler aktarmak istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Konuklardan birisi ise "Cin Ali" lakaplı Ali Bal'ı istismarla suçlamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara'da 'Kızını benden ayırdın' cinayeti: Damat kayınpederini öldürdü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'İntihar' dendi, vahşi cinayet aylar sonra ortaya çıktı! Faili meçhul dosyalar raftan iniyor
ETİKETLER
#cinayet
#müge anlı
#gaziantep
#sosyal medya fenomeni
#aile içi şiddet
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.