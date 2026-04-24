Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde yaşanan olayda sosyal medyada "Cin Ali" olarak bilinen Ali Bal (42) isimli şahıs ile 14 yaşındaki kızı E.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.B. isimli kız, sosyal medya fenomeni babasını bıçakladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sosyal medya fenomeni 'Cin Ali'yi 14 yaşındaki kızı öldürdü! Müge Anlı'nın programına da katılmış Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, sosyal medyada 'Cin Ali' olarak bilinen Ali Bal (42), 14 yaşındaki kızı E.B. ile çıkan tartışma sonucu bıçaklanarak hayatını kaybetti. Tartışma sırasında 14 yaşındaki E.B., babası Ali Bal'ı bıçakladı. Ağır yaralanan Ali Bal hayatını kaybederken, E.B. polise teslim oldu. Öldürülen Ali Bal'ın Müge Anlı'nın programına katıldığı ve bir kayıp vakasıyla ilgili konuşurken itiraflarda bulunduğu ortaya çıktı. Programda konuklardan birinin Ali Bal'ı istismarla suçladığı belirtildi.

KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU

Ali Bal ağır yararlanırken E.B. ise Yeşilvadi Polis Karakolu'na giderek teslim oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, boynundan bıçaklanan Ali Bal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINA DA KATILMIŞ

Öldürülen Ali Bal'ın, kayıp Ali Yanıç'ın araştırıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da katıldığı ortaya çıktı. Bal'ın, programda 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın 15 Ağustos 2024 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki evinden çıkmasından sonra bir daha haber alınamamasıyla ilgili konuşurken hırsızlık yaptıklarını ve yasaklı madde kullandıklarını itiraf ettiği belirlendi.

Daha sonra olayı araştırmayı bırakan Müge Anlı "Olay çok pis noktalara gidiyor. Burada konuşamayacağımız şeyler yaşanmış ve bu yüzden cinayet işlenir. Şu anda konuşamıyorum. Dilim varmıyor, böyle şeyler aktarmak istemiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Konuklardan birisi ise "Cin Ali" lakaplı Ali Bal'ı istismarla suçlamıştı.