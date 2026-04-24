Ankara'da 'Kızını benden ayırdın' cinayeti: Damat kayınpederini öldürdü

Ankara'da kendisini eşinden ayırdığını iddia ettiği damadı tarafından silahla vurularak ağır yaralanan şahıs hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'da 'Kızını benden ayırdın' cinayeti: Damat kayınpederini öldürdü
Mamak ilçesi Şehitler Caddesi'nde yaşanan olayda Muharrem G., kısa bir süre önce eşi Murat G.'den şiddet gören kızını kendi evine getirdi. Aralarında husumet başlayan kayınpeder ile damat caddede karşılaşınca tartışma çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Ankara'da 'Kızını benden ayırdın' cinayeti: Damat kayınpederini öldürdü

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Ankara'nın Mamak ilçesinde, şiddet gördüğü eşinin evine sığındığı kızının kayınpederi ile damadı arasında çıkan tartışma sonucu kayınpeder hayatını kaybetti, damat ise yaralandı.
Olay, Mamak ilçesi Şehitler Caddesi'nde yaşandı.
Şiddet gören kızını kendi evine getiren Muharrem G. ile damadı Murat G. arasında tartışma çıktı.
Tartışma büyüyünce Murat G., kayınpederi Muharrem G.'ye tabancayla ateş etti.
O sırada babasının yanında olan oğlu ise eniştesini bıçakla bacağından yaraladı.
Karnından yaralanan Muharrem G. hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili Muharrem G.'nin oğlu gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

KAYINPEDERİNİ VURUNCA KAYINÇOSU DA ONU BIÇAKLADI

Tartışmanın büyüdüğü olayda Murat G., kayınpederine tabancayla ateş etti. O sırada babasının yanında olan oğlu ise eniştesini bıçakla bacağından yaraladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Muharrem G.'nin oğlu gözaltına alındı. Saldırgan damadın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan ve karnından yaralanan Muharrem G. ise tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

