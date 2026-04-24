Ankara'da 'Kızını benden ayırdın' cinayeti: Damat kayınpederini öldürdü

Mamak ilçesi Şehitler Caddesi'nde yaşanan olayda Muharrem G., kısa bir süre önce eşi Murat G.'den şiddet gören kızını kendi evine getirdi. Aralarında husumet başlayan kayınpeder ile damat caddede karşılaşınca tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüdüğü olayda Murat G., kayınpederine tabancayla ateş etti. O sırada babasının yanında olan oğlu ise eniştesini bıçakla bacağından yaraladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Muharrem G.'nin oğlu gözaltına alındı. Saldırgan damadın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hastaneye kaldırılan ve karnından yaralanan Muharrem G. ise tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.