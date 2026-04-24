Mamak ilçesi Şehitler Caddesi'nde yaşanan olayda Muharrem G., kısa bir süre önce eşi Murat G.'den şiddet gören kızını kendi evine getirdi. Aralarında husumet başlayan kayınpeder ile damat caddede karşılaşınca tartışma çıktı.

HABERİN ÖZETİ Ankara'da 'Kızını benden ayırdın' cinayeti: Damat kayınpederini öldürdü Ankara'nın Mamak ilçesinde, şiddet gördüğü eşinin evine sığındığı kızının kayınpederi ile damadı arasında çıkan tartışma sonucu kayınpeder hayatını kaybetti, damat ise yaralandı. Olay, Mamak ilçesi Şehitler Caddesi'nde yaşandı. Şiddet gören kızını kendi evine getiren Muharrem G. ile damadı Murat G. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Murat G., kayınpederi Muharrem G.'ye tabancayla ateş etti. O sırada babasının yanında olan oğlu ise eniştesini bıçakla bacağından yaraladı. Karnından yaralanan Muharrem G. hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili Muharrem G.'nin oğlu gözaltına alındı.

KAYINPEDERİNİ VURUNCA KAYINÇOSU DA ONU BIÇAKLADI

Tartışmanın büyüdüğü olayda Murat G., kayınpederine tabancayla ateş etti. O sırada babasının yanında olan oğlu ise eniştesini bıçakla bacağından yaraladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Muharrem G.'nin oğlu gözaltına alındı. Saldırgan damadın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan ve karnından yaralanan Muharrem G. ise tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.