Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Yavuz Sokak'ta Fatma Ekinci'nin eşi cuma namazına gitmek üzere evden ayrıldı. Bir süre sonra eve gelen yakınları, Ekinci'yi hareketsiz şekilde buldu.

HABERİN ÖZETİ Bursa'da kadın evinde ölü bulundu! Katil damat adayı çıktı Gemlik'te bir kadın, cuma namazına giden eşinin evden ayrılmasının ardından damat adayı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü ve evdeki altınlar çalındı. Olay Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Yavuz Sokak'ta meydana geldi. 65 yaşındaki kadın, damat adayı olduğu belirtilen E.B. tarafından öldürüldü. Katil zanlısı, cinayetin ardından evdeki altınları alıp kaçtı. Yapılan operasyon sonucunda E.B. saklandığı adreste yakalanarak tutuklandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 65 yaşındaki kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Olayın ardından Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, detaylı inceleme başlattı.

KATİL DAMAT ADAYI ÇIKTI

Araştırmalar sonucunda kadının, eve gelen damat adayı E.B. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. E.B. cinayetin ardından evde bulunan altınları alarak kaçtığı belirlendi.

Olayın ardından harekete geçen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçe genelinde geniş çaplı operasyon başlattı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında zanlının ilçeden çıkmaması için önlemler alınırken, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucu saklandığı adreste yakalanan E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından suçunu itiraf etti. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.