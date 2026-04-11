Bursa'da kadın evinde ölü bulundu! Katil damat adayı çıktı

Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Yavuz Sokak'ta Fatma Ekinci'nin eşi cuma namazına gitmek üzere evden ayrıldı. Bir süre sonra eve gelen yakınları, Ekinci'yi hareketsiz şekilde buldu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 65 yaşındaki kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü tespit edildi.
Olayın ardından Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, detaylı inceleme başlattı.
Araştırmalar sonucunda kadının, eve gelen damat adayı E.B. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. E.B. cinayetin ardından evde bulunan altınları alarak kaçtığı belirlendi.
Olayın ardından harekete geçen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçe genelinde geniş çaplı operasyon başlattı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında zanlının ilçeden çıkmaması için önlemler alınırken, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Yapılan çalışmalar sonucu saklandığı adreste yakalanan E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından suçunu itiraf etti. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.