Iğdır'da aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı

Karakuyu köyünde yaşayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahların da kullanıldığı bir çatışmaya dönüştü. Çatışmada M.Ç., S.Ç., İ.Ç., S.Ç. ve M.Ç. ile E.T., Ahmet Temel ve Mehmet Temel yaralandı.

2 YARALI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, durumu ağır olan Ahmet Temel (60) ve Mehmet Temel, (48) Iğdır Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların tedavisi devam ederken, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.