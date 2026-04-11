Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Küfür uyarısına vahşet: Anne ve oğlunu tanınmaz hale getirdiler!

Kocaeli'de bayramda gittikleri eğlence mekânında küfür edenleri uyaran anne-oğul hayatlarının şokunu yaşadı. Acımasızca dövülen Meryem Yıldırım, saldırı sonrası 15 gün hastanede tedavi gördü. Günlerce mama ile beslenen genç kadının gözünde görme kaybı oluşurken, yüzündeki kemikleri kırıldı, çenesinde kayma oldu.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü İzmit'te bir kafeye eğlenmeye giden 39 yaşındaki Meryem Yıldırım ve 21 yaşındaki oğlu Talha Kaan İzal, gözü dönmüş grubun saldırısına uğrayarak darbedildi. Yüzüne ve vücuduna aldığı tekmelerle ağır yaralanan anne Meryem Yıldırım, kanlar içinde kaldı. Kadının yüzünde çok sayıda kırık, oğlunun ise kaburgasında çatlak tespit edildi.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü İzmit'te bir kafeye eğlenmeye giden Meryem Yıldırım ve oğlu Talha Kaan İzal, küfür eden bir gruba oğlunun tepki göstermesi üzerine saldırıya uğrayarak darbedildi.
Saldırı sonucu yüzüne ve vücuduna aldığı darbelerle ağır yaralanan Meryem Yıldırım'ın yüzünde çok sayıda kırık, oğlunun ise kaburgasında çatlak tespit edildi.
Yüz ve kafatasındaki kırıklardan kaynaklı ameliyata alınan ve kafasında 30 zımba bulunan Meryem Yıldırım, hala tehditler aldığını ve şikayetinden vazgeçmesi için para teklif edildiğini ancak kabul etmediğini belirtti.
Yıldırım, yaşadığı travma nedeniyle psikiyatrik tedavi gördüğünü ve şizofrenik ataklar geçirdiğini ifade etti.
Olay sonrası 3 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan birinin tutuklandığını söyleyen Yıldırım, adalete güvendiğini belirtti.
Tutuklu sanığın ailesinin sosyal medyada paylaştığı tehdit içerikli fotoğrafı da dosya'ya eklettiğini ifade etti.
'BEYLER KÜFÜR ETMESEK Mİ'? UYARISI SALDIRIYI BAŞLATTI

Yüz ve kafatasındaki kırıklardan kaynaklı ameliyata alınan ve bu sebeple kafasında 30 zımba bulunan Meryem Yıldırım, yaşadığı zor süreci anlattı.

Hastane sürecinden sonra evine gelen Meryem Yıldırım, "Bayramın birinci günü oğlumla dışarıda yemekteydik. Sonra eğlenmek için gittiğimiz mekanda tanımadığımız kişiler tarafından darp edildik. Orada başka bir kavga vardı. Bizi darp eden şahıslar önce mekandaki garsonu tartakladılar. Garson içeri kaçınca bunlar da içeri girdi. İçeri girdiklerinde de küfür ediyorlardı. Oğlum da 'Beyler küfür etmesek mi'? dedi. Bunun üzerine oğluma yumruk attılar. Tekmeyle yumrukla saldırmaya başladılar. Mekan sahibi herkesi dışarı çıkarttı. Sadece bölüm bölüm dayak yediğimi hatırlıyorum. Yani durup durup vurmuşlar. Ben kaçtıkça gelip vurmuşlar. Sürekli kafama darbe aldım. Kurtulmak için başka bir mekana girdim. Bunlar mekan sahibi değil. Saldıranlar 3 kişiydiler, biri kadın, 2'si erkekti" diye konuştu.

“HALA TEHDİTLER DEVAM EDİLİYOR”

Beyin ve iç kanama ihtimali ile hastanede uzun süre kaldığını söyleyen Yıldırım, "Ağır ameliyat geçirdim. Yüzümdeki kemiklerim kırıktı. Çenemde kayma oldu. Bu süreçte mama ile besleniyorum. Yürürken denge problemi yaşıyorum. Konuşma zorluğu çekiyorum. Gözümde görme kaybı var. Sürekli hastanedeyim. Bedenen ve ruhen aldığım şiddetin yanı sıra hala tehditler devam ediliyor. Şikayetimi çekmem için para teklif edildi, ancak kabul etmedim. Şikayetim devam ediyor. Bu şahıslar mekan dışında birisini bıçakladı, sonra garsonu darp ettiler. Garsonun arkasından bu şahıslar içeri girince olay yaşandı" ifadelerini kullandı.

“BURUN KIRIĞIM VAR. DİŞLERİM KIRIK. SAÇLARIM KAZINDI”

15 gün hastanede tedavi altında kaldığını söyleyen Yıldırım, "Hastanede ilaçlarla ayakta kalabildim. Göz kafesimin etrafı, kaşı üstüm, elmacık kemiklerim, elmacık kemiğimde kırık var ve hepsi platinle desteklendi. Burun kırığım var. Dişlerim kırık. Saçlarım kazındı, onları seviyordum. Ama görsellik artık ikinci planda kaldı. Canım çok acıyor. Ağrılı kesicilerle ayakta duruyorum. Konuşma bozukluğum var. Sadece ağrılarımın geçmesi için dua ediyorum. Hayattan soğuttular. Psikiyatrik tedavi görüyorum. Travmaya dayalı şizofrenik atak geçiriyorum" dedi.

“ADALETE GÜVENİYORUM”

Olay sonrası 3 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan birinin tutuklandığını söyleyen Meryem Yıldırım, "Adalete güveniyorum. İyi değilim. Eskisi gibi olmayacak hiçbir şey ama biraz daha rahat hissetmem için asla vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.

Yıldırım, saçının kazındığı anları da paylaşarak duygu dolu anlar yaşadı.

Ayrıca tutuklu sanığın ailesi, cezaevinden görüşme esnasından çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından şu notla paylaştı; "Az kaldı aslan abim, üstümüze oynayan altımızda kalacak. Azıcık sabır." Yıldırım, avukatı aracılığı ile bu fotoğrafı da dosyaya eklediğini belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kreşte 2,5 yaşındaki çocuğa darp! Çocuğunu o halde gören anne şok yaşadı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Annesini sopa ile darp etti, araya giren eşini bıçaklayarak katletti! Ev kan gölüne döndü
