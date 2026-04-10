Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Kreşte 2,5 yaşındaki çocuğa darp! Çocuğunu o halde gören anne şok yaşadı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde çocuğunu kreşten almaya giden anne gördükleri karşısında şok yaşadı. 2,5 yaşındaki çocuğunun vücudunda darp izlerini fark eden anne durumu yetkililere bildirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 20:56

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir anne, 2,5 yaşındaki çocuğunun kreşte darp edildiğini öğrenince durumu yetkililere bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir anne, 2,5 yaşındaki çocuğunun kreşte darp edildiğini öğrenince durumu yetkililere bildirdi.
Olay, Umurbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir kreşte meydana geldi.
Anne, çocuğunu almaya geldiğinde darp izlerini fark etti ve şok yaşadı.
Ailenin iddiasına göre olay sırasında gözetmen öğretmen sınıfta bulunmuyordu ve darp olayı bildirilmedi.
Çocuğun başka bir çocuk tarafından darp edildiği öne sürüldü.
Aile, hastaneden darp raporu alarak durumu yetkililere bildirdi ve savcılık inceleme başlattı.
Kreş yetkilisi, olayın kısa süreli bir kavga olduğunu ve öğretmenin müdahale ettiğini savundu.
KREŞTE 2,5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA DARP

Umurbey Mahallesi’nde faaliyet gösteren özel bir kreşte, anne, çocuğunu sabah saatlerinde kreşe bıraktı. Gün içinde herhangi bir bilgilendirme yapılmazken, çocuğunu almaya gelen anne darp izlerini fark edince şok yaşadı.
Ailenin iddiasına göre olay sırasında gözetmen öğretmen sınıfta bulunmazken, yaşanan darp olayı kendilerine bildirilmedi. Çocuğun başka bir çocuk tarafından darp edildiği öne sürüldü. Aile, hastaneye giderek darp raporu alırken durumu yetkililere bildirdi.

Olayın ardından savcılık tarafından inceleme başlatıldığı, kamera kayıtlarının incelenmesi için jandarmanın kreşe gönderileceği öğrenildi. Öte yandan, yönetiminin velilere kamera kaydı tutulmadığını ifade ettiği iddia edildi.
Kreş yetkilisi ise yaptığı açıklamada, olayın kısa sürede gerçekleştiğini savunarak, "Gözetmen öğretmen kısa süreliğine odadan ayrıldı. Yaklaşık 2 dakika sonra geri döndüğünde iki çocuğun kavga ettiğini gördü ve müdahale etti" dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.