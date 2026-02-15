Belediye kreşlerine bakanlıktan sıkı denetim: İzinsiz eğitim yuvalarına dev ceza yolda

Milli Eğitim Bakanlığı, son dönemde belediyelerin açtığı kreş ve okul öncesi eğitim merkezlerini radarına aldı. Türkiye gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre; izinsiz faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere dair yaptırımlar ağırlaşacak.

Özetle

Mevcut düzenlemelere göre belediyelerin okul öncesi çocuklara eğitim vermek maksadıyla birim açması yasak olmasına rağmen, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kreşleri olmak üzere pek çok yerin MEB’den izin almadan hizmet verdiği tespit edildi.

BELEDİYENİN EĞİTİM KURUMLARI MERCEK ALTINDA

Görevlendirilen izleme ve koordinasyon komisyonu; kitap kafe, etüt merkezi, eğitim koçluğu, ödev evi, matematik kulübü ve dil konuşma terapisi gibi adlarla faaliyet gösteren mekânları mercek altına alacak.

İZİN FAALİYET GÖSTERENE ASGARİ ÜCRETİN 20 KATI CEZA

Kullanılan materyallerden verilen ilanlara kadar tüm detaylar incelenerek hizmetin bir eğitim faaliyeti olup olmadığı belirlenecek. İncelemeler sonucunda bakanlık onayı olmadan eğitim verdiği saptanan işletmelere brüt asgari ücretin 20 katı (660 bin 600 TL) idari para cezası kesilecek.

Ruhsatsız yerler valilik tarafından kapatılacak. Ruhsatı olup da amacı dışında faaliyet yürüten yerlerin ise izinleri iptal edilecek.