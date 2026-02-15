Menü Kapat
Belediye kreşlerine bakanlıktan sıkı denetim: İzinsiz eğitim yuvalarına dev ceza yolda

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi kurum açma izni bulunmadan farklı adlar altında eğitim faaliyeti yürüten yapılara yönelik geniş kapsamlı bir denetim süreci başlatmaya hazırlanıyor. Bakanlık, mevzuata aykırı şekilde faaliyet gösteren ve ruhsatsız olarak eğitim-öğretim hizmeti sunan oluşumları mercek altına alarak ülke genelinde kapsamlı kontroller gerçekleştirecek.

Belediye kreşlerine bakanlıktan sıkı denetim: İzinsiz eğitim yuvalarına dev ceza yolda
Türkiye Gazetesi
15.02.2026
15.02.2026
Milli Eğitim Bakanlığı, son dönemde belediyelerin açtığı kreş ve okul öncesi eğitim merkezlerini radarına aldı. Türkiye gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre; izinsiz faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere dair yaptırımlar ağırlaşacak.

Belediye kreşlerine bakanlıktan sıkı denetim: İzinsiz eğitim yuvalarına dev ceza yolda

Milli Eğitim Bakanlığı, özellikle belediyelerin açtığı izinsiz okul öncesi eğitim birimleri dahil olmak üzere, yetkisiz eğitim faaliyetlerine yönelik yaptırımları sertleştirerek yüksek para cezaları ve kapatma kararları uygulayacak.
MEB, belediyelerce açılanlar başta olmak üzere izinsiz okul öncesi eğitim birimlerine yönelik yaptırımları sıkılaştırıyor.
Belediyelerin okul öncesi eğitim birimi açması yasak olmasına rağmen, birçok yerin MEB izni olmadan faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Kitap kafe, etüt merkezi gibi adlarla eğitim faaliyeti yürüten yerler de incelemeye alınacak.
İzinsiz eğitim verenlere brüt asgari ücretin 20 katı (660.600 TL) idari para cezası kesilecek.
Ruhsatsız yerler valilik tarafından kapatılacak, ruhsatı olup amacı dışında faaliyet gösterenlerin izinleri iptal edilecek.
Mevcut düzenlemelere göre belediyelerin okul öncesi çocuklara eğitim vermek maksadıyla birim açması yasak olmasına rağmen, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kreşleri olmak üzere pek çok yerin MEB’den izin almadan hizmet verdiği tespit edildi.

Belediye kreşlerine bakanlıktan sıkı denetim: İzinsiz eğitim yuvalarına dev ceza yolda

BELEDİYENİN EĞİTİM KURUMLARI MERCEK ALTINDA

Görevlendirilen izleme ve koordinasyon komisyonu; kitap kafe, etüt merkezi, eğitim koçluğu, ödev evi, matematik kulübü ve dil konuşma terapisi gibi adlarla faaliyet gösteren mekânları mercek altına alacak.

Belediye kreşlerine bakanlıktan sıkı denetim: İzinsiz eğitim yuvalarına dev ceza yolda

İZİN FAALİYET GÖSTERENE ASGARİ ÜCRETİN 20 KATI CEZA

Kullanılan materyallerden verilen ilanlara kadar tüm detaylar incelenerek hizmetin bir eğitim faaliyeti olup olmadığı belirlenecek. İncelemeler sonucunda bakanlık onayı olmadan eğitim verdiği saptanan işletmelere brüt asgari ücretin 20 katı (660 bin 600 TL) kesilecek.

Ruhsatsız yerler valilik tarafından kapatılacak. Ruhsatı olup da amacı dışında faaliyet yürüten yerlerin ise izinleri iptal edilecek.

