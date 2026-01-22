İBB kreşinde işkence ve istismar iddiası! İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

İstanbul Eyüpsultan'da İBB'ye bağlı bir kreşte taciz ve işkence iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İŞKENCE VE İSTİSMAR İDDİALARI İNFİALE NEDEN OLDU

İnfiale neden olan olay sonrası İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Valilik, iddialarına ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.

İNCELEME BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çeşitli medya organlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak Eyüpsultan İlçemizde faaliyet gösteren kreşte, çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin haberler ve yayınlar yapılmıştır. Konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma açılmış olup idari ve adli süreç takip edilmektedir."