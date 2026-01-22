İBB kreşinde işkence ve istismar iddiası! İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Eyüpsultan'da İBB'ye bağlı bir kreşte taciz ve işkence iddiası gündeme bomba gibi düştü.
İnfiale neden olan olay sonrası İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Valilik, iddialarına ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Çeşitli medya organlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak Eyüpsultan İlçemizde faaliyet gösteren kreşte, çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin haberler ve yayınlar yapılmıştır. Konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma açılmış olup idari ve adli süreç takip edilmektedir."