16°
Gündem
Avatar
Editor
 Murat Makas

Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısıran bakıcının cezası belli oldu

Edirne'de özel bir kreşte 3 yaşındaki çocuğun bakıcısı tarafından ısırıldığı iddiasıyla baba şikayetçi oldu. Yetkililer şikayet üzerine harekete geçerek çocuk bakıcısını gözaltına aldı. Zanlı için karar verildi.

'deki 3 yaşındaki çocuğu ısırdığı iddiasıyla gözaltına alınan özel bir kreşte grup sorumlusu olarak görevli çocuk bakıcısı kadın tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kreşte çalışan çocuk bakıcısı N.D. gözaltına alınmıştı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi. N.D, savcılık sorgusu sonrası talebiyle sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısıran bakıcının cezası belli oldu

"ÇOCUĞUM TRAVMA GEÇİRDİ"

Baba Y.E, AA muhabirine, yaşadıkları olayın çok üzücü olduğunu ve ailecek etkilendiklerini söyledi. Çocuğunun 10 gün önce başladığı kreşte bu olayı yaşamasının daha acı olduğunu belirten Y.E, şunları kaydetti:

"Çocuğumu başka bir kreşe vermeyeceğim, çok korktu. Resmen ısırmış çocuğu. Çocuğun kolu mosmordu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gittik, sabaha kadar kontrol ettiler, burada kaldık. Darp raporu aldık. Çocuk kusmaya başlayınca beyin cerrahı da baktı.

Kreşlerdeki öğretmenler psikoloji testlerinden de geçmeli. Sonuna kadar bu olayı takip edeceğim. Çocuğum geçirdi. Başka çocukların canı yanmasın."

Kreşte 3 yaşındaki çocuğu ısıran bakıcının cezası belli oldu

OLAY

İddiaya göre, dün kızını kreşten almaya giden Y.E, kızının ağladığını fark etmişti. Kızıyla konuşan baba, kızının kolunu göstermesi üzerine buradaki morluk ve ısırılma izini görmüştü.

Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giden Y.E, "kızının bahse konu kurum içerisinde uyuduğu esnada başlarında bulunan öğretmen tarafından kolunun ısırıldığını" iddia ederek kreşte grup sorumlusu olarak görev yapan çocuk bakıcısı N.D'den şikayetçi olmuştu.

Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kreşte inceleme başlatmıştı.

ETİKETLER
#edirne
#tutuklama
#kreş
#travma
#Çocuk Bakıcısı
#Çocuk Isırma
#Gündem
TGRT Haber
