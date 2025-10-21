Menü Kapat
16°
Mersin’de 4 yıl önce bir kreşte 15 çocuğa yönelik şiddet uygulandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Olayın, bir velinin kızının oyuncak ayısına yerleştirdiği ses kayıt cihazıyla ortaya çıktığı öğrenildi. Tutuksuz yargılanan 5 sanık hakkında 'çocuğa karşı eziyet' suçundan dava açıldı.

Kreşte 15 çocuğa şiddet iddiasında yeni gelişme: 5 sanığa dava açıldı
'de 4 yıl önce bir kreşte 15 çocuğa yönelik şiddet uygulandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Olay, merkez Yenişehir ilçesi 50'nci Yıl Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir gündüz bakım evinde meydana gelmişti.

Kızındaki davranış değişikliklerinden şüphelenen anne Şerife D., güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi ancak olumlu yanıt alamadı. Bunun üzerine 2021 yılı Ocak ayında kızının oyuncağına ses kayıt cihazı yerleştirerek kreşe gönderdi. Kaydı dinleyen anne, çocuğunun ve diğer çocukların şiddete maruz kaldığını fark edince diğer velilerle birlikte suç duyurusunda bulundu. Soruşturmanın ardından kreşin faaliyetlerine son verildi.

Kreşte 15 çocuğa şiddet iddiasında yeni gelişme: 5 sanığa dava açıldı

4 YIL SÜREN SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma 4 yıl sonra tamamlandı. Ses kayıtları ve güvenlik kamerası görüntülerinde çocuklara kötü muamelede bulunulduğu belirlendi. Bilirkişi raporunda, şüpheli E.A.’nın uyumayan çocuğun üstünü tamamen örttüğü, başını geriye çekerek zorla yatırdığı, çocukları ittiği ve çektiği tespit edildi. M.K.’nin ise çocuklara vurduğu, ayaklarından tutup sert şekilde yatağa attığı ve kafalarına yorganla bastırdığı belirtildi.

Kreşte 15 çocuğa şiddet iddiasında yeni gelişme: 5 sanığa dava açıldı

'ÇOCUĞA KARŞI EZİYET' SUÇLAMASI

Hazırlanan Mersin 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 15 çocuğun mağdur sıfatıyla yer aldığı dosyada, tutuksuz sanıklar R.H.K., S.K., E.A., M.K. ve N.A.’nın 'çocuğa karşı eziyet' suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, "Şüphelilerin sistematik biçimde çocuklara kötü davrandıkları, sarsmak, itmek, bağırmak suretiyle eziyet ettikleri, bu durumun kamera görüntüleri ve bilirkişi raporlarıyla sabit olduğu" ifadeleri yer aldı.
Davanın ilk duruşması Mersin 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

