Kreşte akılalmaz olay! Öğretmen 3 yaşındaki kızı ısırdı savunası pes dedirtti!

Edirne'de iddiaya göre özel bir kreşte 3 yaşındaki çocuğun öğretmeni tarafından ısırıldığı iddiasıyla baba şikayetçi oldu. Babanın şikayeti yetkilileri harekete geçildi. Kreş hakkında inceleme başlatıldı.

KIZININ KOLUNU GÖRÜNCE ŞOK GEÇİRDİ!

İddialara göre, Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi’nde bulunan özel bir kreş ve gündüz bakımevinde eğitim gören 3 yaşındaki çocuğunun ağladığını gören baba Y.K. çocuğuna neden ağladığını sordu. Okulda uyuduğu için öğretmeni tarafından kolunun ısırıldığını ve canının acıdığını söyleyen çocuk, gözyaşlarına hakim olamadı. Öfkeli baba Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Özel gündüz bakımevi müdürü ise öğretmenin işten çıkarıldığını ve öğretmenin çocuğu severken durumun yaşandığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, iddia üzerine söz konusu kreşte inceleme başlattığı öğrenildi.

ÖĞRETMENİN SAVUNMASI 'PES' DEDİRTTİ

İfadesi alınan şüpheli öğretmen, "Isırma gibi kasıtlı bir eylemim olmadı. Çocuğu öperken yaşandı. Cildi hassas olduğu için kızarıklık yaşandı. Sevme anında yaşanan bir gelişme" diyerek savunma yaptı. Şüpheli öğretmen ifadesinin ardından serbest bırakıldı.