Kreşte çocuklara şiddet ortaya çıktı! Bakanlık harekete geçti

Diyarbakır'da bir kreşte yapılan incelemede öğrencilerin çocuklara şiddet uyguladığı uyku saatinde ise çocukların yatması gereken yataklarda kendilerinin yattığı tespit edildi.

BAKANLIK MÜDAHİL OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu olay üzerine açıklama yaparak şunları söyledi: "Şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenler kreş yönetimi tarafından olayın akabinde görevden alınmıştır. Bakanlık olarak devam eden dava sürecine müdahil olduğumuzu ve konuyu titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

KREŞ ŞİDDET GÖSTEREN ÖĞRETMENLERİ GÖREVDEN ALDI

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı'na gelen şikayetin ardından il müdürlüğünce ilgili özel kreş hakkında ivedilikle inceleme başlatıldığı belirtildi.

Şiddet iddialarının çok yönlü bir şekilde araştırılması için Bakanlık tarafından muhakkik görevlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

