Gündem
Avatar
Editor
 Banu İriç

Kreşte çocuklara şiddet ortaya çıktı! Bakanlık harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Diyarbakır'da küçük çocuklara şiddet uygulanan kreş için devreye girdi. Öğretmenlerin kötü muamelesinden şüphelenen veliler güvenlik kameralarını inceleterek skandalı ortaya çıkardı.

Kreşte çocuklara şiddet ortaya çıktı! Bakanlık harekete geçti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.09.2025
00:21
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
00:28

'da bir kreşte yapılan incelemede öğrencilerin çocuklara şiddet uyguladığı uyku saatinde ise çocukların yatması gereken yataklarda kendilerinin yattığı tespit edildi.

BAKANLIK MÜDAHİL OLDU

bu olay üzerine açıklama yaparak şunları söyledi: "Şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenler kreş yönetimi tarafından olayın akabinde görevden alınmıştır. Bakanlık olarak devam eden dava sürecine müdahil olduğumuzu ve konuyu titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kreşte çocuklara şiddet ortaya çıktı! Bakanlık harekete geçti

KREŞ ŞİDDET GÖSTEREN ÖĞRETMENLERİ GÖREVDEN ALDI

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Şiddetle Mücadele Hattı'na gelen şikayetin ardından il müdürlüğünce ilgili özel kreş hakkında ivedilikle inceleme başlatıldığı belirtildi.

Şiddet iddialarının çok yönlü bir şekilde araştırılması için Bakanlık tarafından muhakkik görevlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmenler kreş yönetimi tarafından olayın akabinde görevden alınmıştır. Bakanlık olarak devam eden dava sürecine müdahil olduğumuzu ve konuyu titizlikle takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

ETİKETLER
#diyarbakır
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Kreş Şiddeti
#Alo 183
#Çocuk Şiddeti
#Gündem
