Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Bakan Tekin'den sürpriz ziyaret! Öğretmen önce veli sandı, sonra şaştı kaldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Düzce'deki iki okula sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Öğrencilerin alkışları arasında sevgi seliyle karşılanan Tekin, ardından hatıra fotoğrafı da çektirdi. Burada ilginç bir an yaşanırken, İngilizce öğretmeni Bakan Tekin'i önce veli zannetti. Ardından Tekin'i tanıyan öğretmen şaşkına döndü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 11:52

, bir dizi programını gerçekleştirmek üzere 'deydi. Etkinliklerin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu'na, ardından da 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ne habersiz bir gerçekleştirdi.

Bakan Tekin'den sürpriz ziyaret! Öğretmen önce veli sandı, sonra şaştı kaldı

Gerçekleştirilen ziyaretlerden valinin bile haberdar olmadığını belirten Bakan Tekin, "Buraya gelmeden önce sabah TOBB İlkokulu'nda da aynı şekilde bir ziyarette bulunduk. Öğretmen ve öğrencilerimizle sohbet ettik. Daha sonra buraya geldik. Valimiz dahil kimsenin haberi yoktu. Birazdan resmi programlarımıza başlayacağız.

Bakan Tekin'den sürpriz ziyaret! Öğretmen önce veli sandı, sonra şaştı kaldı

Onun haricinde gayr-i resmi güzel bir sohbet ortamı oldu. Ev sahiplikleri için öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza nezaketleri için teşekkür ediyoruz. , öğretim yılımız hayırlı olsun hepsine başarılar diliyoruz" dedi.

Bakan Tekin'den sürpriz ziyaret! Öğretmen önce veli sandı, sonra şaştı kaldı

GÜLÜMSETEN ANLAR

ziyaretinde nöbetçi öğretmenin kendisini ilk başta veli sandığını anlatan Bakan Tekin, "Beni ilk nöbetçi İngilizce öğretmenimiz görünce öğrenci velisi zannetti. 'Hoş geldiniz' derken sonradan fark etti. Çok güzel enstantaneler oluyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz bu ülkenin eğitim, öğretiminin, kalkınmasının, bu ülkenin milletler dünyasındaki yerinin bir üstüne taşınması için çaba sarf ediyoruz.

Bakan Tekin'den sürpriz ziyaret! Öğretmen önce veli sandı, sonra şaştı kaldı

Ben hep şunu söylüyorum; bütün arkadaşlarımızla birlikte aynı duygularla, aynı düşüncelerle aynı heyecanla, kibre kapılmadan, mütevazı bir biçimde işimizi gücümüzü yaptığımız zaman başarılı olmamız kaçınılmaz" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Yusuf Tekin'den dikkat çeken 23 Nisan genelgesi! Tüm illere gönderildi
Bakan Yusuf Tekin'den CHP'ye 'laiklik' cevabı: Kendi tarihlerinden bihaberler
ETİKETLER
#Eğitim
#düzce
#ilkokul
#ziyaret
#lise
#öğretmen ataması
#Bakan Tekin
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.