Bakan Tekin'den sürpriz ziyaret! Öğretmen önce veli sandı, sonra şaştı kaldı

Bakan Tekin, bir dizi programını gerçekleştirmek üzere Düzce'deydi. Etkinliklerin ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu'na, ardından da 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ne habersiz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerden valinin bile haberdar olmadığını belirten Bakan Tekin, "Buraya gelmeden önce sabah TOBB İlkokulu'nda da aynı şekilde bir ziyarette bulunduk. Öğretmen ve öğrencilerimizle sohbet ettik. Daha sonra buraya geldik. Valimiz dahil kimsenin haberi yoktu. Birazdan resmi programlarımıza başlayacağız.

Onun haricinde gayr-i resmi güzel bir sohbet ortamı oldu. Ev sahiplikleri için öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza nezaketleri için teşekkür ediyoruz. Eğitim, öğretim yılımız hayırlı olsun hepsine başarılar diliyoruz" dedi.

GÜLÜMSETEN ANLAR

Lise ziyaretinde nöbetçi öğretmenin kendisini ilk başta veli sandığını anlatan Bakan Tekin, "Beni ilk nöbetçi İngilizce öğretmenimiz görünce öğrenci velisi zannetti. 'Hoş geldiniz' derken sonradan fark etti. Çok güzel enstantaneler oluyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz bu ülkenin eğitim, öğretiminin, kalkınmasının, bu ülkenin milletler dünyasındaki yerinin bir üstüne taşınması için çaba sarf ediyoruz.

Ben hep şunu söylüyorum; bütün arkadaşlarımızla birlikte aynı duygularla, aynı düşüncelerle aynı heyecanla, kibre kapılmadan, mütevazı bir biçimde işimizi gücümüzü yaptığımız zaman başarılı olmamız kaçınılmaz" şeklinde konuştu.