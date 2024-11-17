Bakan Yusuf Tekin'den CHP'ye 'laiklik' cevabı: Kendi tarihlerinden bihaberler

17 Kasım 2024 16:37 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 16:39

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP'nin laiklikle ilgili konuşmasına gösterdiği tepkilere cevap verdi. CHP’nin mevcut yönetimi kendi tarihleri ile ilgili hiçbir şey bilmediklerini ve inkar ettiklerini söyleyen Bakan Tekin, "Oraları hatırlattığım için çok rahatsız oluyorlar. Huzurları bozuluyor adeta" dedi.

Milli Eğitim Bakanı​ Yusuf Tekin​, Batman​'da laikliğe yönelik yaptığı konuşmaya CHP​ tepki göstermişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, katıldığı bir programda ise laiklikle ilgili ifadeleri nedeniyle Bakan Tekin hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Bakan Tekin, CHP'den gelen tepkilere cevap verdi.

BAKAN TEKİN'DEN CHP'YE CEVAP

Batman'daki programda laiklikle ilgili yaptığı konuşmaya gelen eleştirilere cevap veren Bakan Tekin, “Dün Batman'da bazı açıklamalar yaptım. Özellikle dini, inanç ve ibadet hürriyeti bağlamında Adalet ve Kalkınma Partisi uygulamalarının evrensel laiklik uygulamasıyla bağdaştığını, örtüştüğünü ama bunu eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin, laiklik algısının Türkiye'ye özgü kendine has, özgürlükçü olmayan bir laiklik anlayışı olduğunu iddia ettim. Bunu da örnekleriyle söyledim. Şimdi o günden beri sosyal medyada CHP sözcülerinin tamamı çıkmış açıklama yapıyorlar" dedi.

"HUZURLARI BOZULUYOR ADETA"

CHP'den yapılan açıklamalardan sonra; 'CHP’nin mevcut yönetiminin kendi tarihleriyle ilgili hiçbir şey bilmediğini ya da inkar ettiklerini' anladığını söyleyen Bakan Tekin, "Eski 1940’lı yılları hatırlamıyorlar, hatırlamak istemiyorlar. Oraları hatırlattığım için çok rahatsız oluyorlar. Huzurları bozuluyor adeta" ifadeleri kullandı.